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Gündem Muharrem İnce Seçimlerde 4 milyon oy sahipsiz bırakıldı
POLİTİKA

Muharrem İnce: Seçimlerde 4 milyon oy sahipsiz bırakıldı

CHP içinde deprem etkisi oluşturan Muharrem İnce yaptığı basın açıklamasında " Seçim gecesi 13 bin sandıkta CHP’nin gözlemcisi yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu CHP yalnız bırakmış. Seçim gecesi bana çık ikinci tura kaldık de dediler. Yalan söylememi istediler" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce açıklama yaptı.
Muharrem İnce açıklama yaptı.

Yeni parti kuracağı iddiasıyla CHP içinde deprem etkisi oluşturan Muharrem İnce basın toplantısında açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

CHP'nin iktidara yürümesine 'ben engel oluyormuşum' CHP'nin öyle bir iddiası yok ki. CHP'nin iktidara yürümesi hayaldir.

Seçim gecesi nerede olduğumu bir anlatayım. Televizyonlarda bir Kemal Bey’in reklamı bir benim reklamım. Yahu Kemal Bey’in reklamını niye veriyorsunuz; Kemal Bey aday değil. Moralimi bozmak için ellerinden geleni yaptılar. Bana yakın isimleri aday yapmadılar. Kazanamayayım diye ellerinden geleni yaptılar. Ben sordum; ’Ne yapıyorsunuz, bilgi verin’ diye. Bana bilgi vermiyorlar. YSK’ya yazı yazdım. 13 bin sandıkta CHP’nin gözlemcisi yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu CHP yalnız bırakmış.

Seçim gecesi bana çık ikinci tura kaldık de dediler. Yalan söylememi istediler.

Seçim toplantısı yapılıyor, başrol benim beni çağırmıyorlar.

Diyorlar ki CHP'li saraya gitmiş. 2 gazeteye dava açtım ben genel merkez açamadı.

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