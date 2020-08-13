Muharrem İnce: Seçimlerde 4 milyon oy sahipsiz bırakıldı

Yeni parti kuracağı iddiasıyla CHP içinde deprem etkisi oluşturan Muharrem İnce basın toplantısında açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

CHP'nin iktidara yürümesine 'ben engel oluyormuşum' CHP'nin öyle bir iddiası yok ki. CHP'nin iktidara yürümesi hayaldir.

Seçim gecesi nerede olduğumu bir anlatayım. Televizyonlarda bir Kemal Bey’in reklamı bir benim reklamım. Yahu Kemal Bey’in reklamını niye veriyorsunuz; Kemal Bey aday değil. Moralimi bozmak için ellerinden geleni yaptılar. Bana yakın isimleri aday yapmadılar. Kazanamayayım diye ellerinden geleni yaptılar. Ben sordum; ’Ne yapıyorsunuz, bilgi verin’ diye. Bana bilgi vermiyorlar. YSK’ya yazı yazdım. 13 bin sandıkta CHP’nin gözlemcisi yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu CHP yalnız bırakmış.

Seçim gecesi bana çık ikinci tura kaldık de dediler. Yalan söylememi istediler.

Seçim toplantısı yapılıyor, başrol benim beni çağırmıyorlar.

#CANLI Muharrem İnce açıklama yapıyor. https://t.co/kuBLgZ8ZEv — Yeni Şafak (@yenisafak) August 13, 2020

Diyorlar ki CHP'li saraya gitmiş. 2 gazeteye dava açtım ben genel merkez açamadı.

GENEL BAŞKAN KÜRT VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR EDEMEDİ

Hayır çok başarılıydı. Ama unutmayın bize Kürt vatandaşlarımız kazandırdı. HDP'liler destek verdi. Ama seçimlerden sonra Genel Başkan Kürt vatandaşlarımıza yürekten teşekkür edemedi. Ben yüreğimi açarak teşekkür ediyorum.

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