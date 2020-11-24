MHP lideri Bahçeli İmamoğlu'na ateş püskürdü: Belediye işlerinden başka işlere burnunu sokan, kendini bilmez

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimzi günlerde yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosundaki verilerin gerçei yansıtmadığını, vefat sayılarının daha fazla olduğunu iddia etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda İmamoğlu'nun açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

GÜNDEM Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi dünyaya şikayet etti: Türkiye sorgulanır halde

"Belediye işlerinden başka işlere burnunu sokan bu kendini bilmezin amacı nedir?"

İBB Başkanı'nın laçka açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı olmadığını belirten MHP lideri Bahçeli, "Türkiye de diğer ülkeler gibi zorlu bir dönemdedir. Hiç kimse başına buyruk hareket etmemelidir. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları dışında hiçbir söze kulak asılmamalıdır. Vaka ve vefat sayıları ile ipe sapa gelmez görüş paylaşanların niyetleri kötüdür. İBB Başkanı'nın laçka açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Böylesi bir dönemde siyasi çıkar peşinde koşmak gafilce bir yaklaşımdır. Sağlık Bakanımızın geceli gündüzlü mücadele ederken, belediye işlerinden başka işlere burnunu sokan bu kendini bilmezin amacı nedir? Virüsün bir siyaset ve ekonomik krize yol açması, demokrasi dışı oluşumları tetiklemesi mi amaçlanmaktadır. Covid-19'un meslek hastalığı sayılması konusunda TBMM'de üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın teminatını veriyoruz." şeklinde konuştu.

REKLAM

GÜNDEM İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

OYNAT 00:50 Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi dünyaya şikayet etti: Türkiye sorgulanır halde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu IAPC tarafından düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında açıkça Türkiye'yi dünyaya şikayet eden İmamoğlu, ''Demokratik işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama gerçek hayat bunun tam tersi bir yönde akıyor'' ifadelerini kullandı. Twitter'da günün en çok konuşulanları arasına giren İmamoğlu'nun bu sözlerine sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder