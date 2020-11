İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin (IAPC) 9-10 Kasım 2020'de sanal olarak düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nda açılış konuşması yaptı. Konferansta Türkiye'de demokrasinin sorgulanır halde olduğunu söyleyen ve Türkiye'yi açıkça dünyaya şikayet eden Ekrem İmamoğlu'nun bu konuşması Twitter'da TT oldu.

OYNAT 00:50 Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi dünyaya şikayet etti: Türkiye sorgulanır halde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu IAPC tarafından düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında açıkça Türkiye'yi dünyaya şikayet eden İmamoğlu, ''Demokratik işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama gerçek hayat bunun tam tersi bir yönde akıyor'' ifadelerini kullandı. Twitter'da günün en çok konuşulanları arasına giren İmamoğlu'nun bu sözlerine sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.



Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği ve 'dış müdahale çağrısı yapıyor' diye yorumladığı konuşmada geçen bazı ifadeler şöyle:

"Demokrasinin kurumları yerinde duruyor. Demokratik işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama gerçek hayat bunun tam tersi bir yönde akıyor. Denge ve denetleme mekanizmaları fiilen işlevsizleştiriliyor. Demokrasinin temel gereklilikleri, bir temenniye dönüşüyor. Siyasi iktidarın elinde toplanan güç ve yetkiler o kadar artabiliyor ki bir demokrasiden söz edilip edilemeyeceği sorgulanır hale geliyor."





Vatandaşların Twitter'dan gösterdiği tepkiler:

Daha Türkçeyi düzgün konuşamayan

Görünürde İngilizceyi su gibi biliyorum havası!

Ama kulağında kulaklık ile söyleneni söyleyen ve buna inanan kitleye ne demeli

Bunları geçtim ülkesini şikayet eden numunelik bir belediye başkanı

You are not with us!👎@ekrem_imamoglu#EkoFelaket pic.twitter.com/UnxMQ1pF0g REKLAM November 14, 2020

Kim için İngilizce konuşuyorsun kime mesaj veriyorsun sayın @ekrem_imamoglu Türkiye de mesajlar Türkçedir AB ABD yemi mesaj iletiyorsun https://t.co/1sGmPqlyBN — Gazi Mehmet Sidar (@GaziSidar) November 14, 2020

Herkes iyi İngilizce konuşacak diye bir şart yok. Buradaki önemli husus berbat İngilizce değil. Bu ülkenin bir belediye başkanı ülkesini dış ülkelere şikayet ediyor. Gerçi genel başkanları da bunu daha evvel yapmıştı. CHP bu ülke için büyük bir güvenlik sorunudur.@ekrem_imamoglu pic.twitter.com/RHQt41D8aO — Ferruh sağıroğlu (@ferruh_SAG) November 14, 2020

Bu adam alışkanlık haline getirdi Türkiye'yi dünyaya şikayet etmeyi.



Bire arkadaş beğenmiyorsan ya çalış ya da git.



Hem sen belediye başkanısın muhalefet lideri değil. Farkın da mısın?



VATANA İHANET'ten yargılanmanı da bekliyorum. Bu iki oldu.#cumartesi@ekrem_imamoglu pic.twitter.com/7hWQAJbpkI REKLAM November 14, 2020

