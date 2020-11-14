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Gündem Ekrem İmamoğlu Türkiyeyi dünyaya şikayet etti Türkiye sorgulanır halde
POLİTİKA

​Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi dünyaya şikayet etti: Türkiye sorgulanır halde

Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi dünyaya şikayet etti: Türkiye sorgulanır halde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu IAPC tarafından düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında açıkça Türkiye'yi dünyaya şikayet eden İmamoğlu, ''Demokratik işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama gerçek hayat bunun tam tersi bir yönde akıyor'' ifadelerini kullandı. Twitter'da günün en çok konuşulanları arasına giren İmamoğlu'nun bu sözlerine sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin (IAPC) 9-10 Kasım 2020'de sanal olarak düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nda açılış konuşması yaptı. Konferansta Türkiye'de demokrasinin sorgulanır halde olduğunu söyleyen ve Türkiye'yi açıkça dünyaya şikayet eden Ekrem İmamoğlu'nun bu konuşması Twitter'da TT oldu.

Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi dünyaya şikayet etti: Türkiye sorgulanır halde
OYNAT 00:50
Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi dünyaya şikayet etti: Türkiye sorgulanır halde
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu IAPC tarafından düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında açıkça Türkiye'yi dünyaya şikayet eden İmamoğlu, ''Demokratik işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama gerçek hayat bunun tam tersi bir yönde akıyor'' ifadelerini kullandı. Twitter'da günün en çok konuşulanları arasına giren İmamoğlu'nun bu sözlerine sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.


Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği ve 'dış müdahale çağrısı yapıyor' diye yorumladığı konuşmada geçen bazı ifadeler şöyle:

  • "Demokrasinin kurumları yerinde duruyor. Demokratik işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama gerçek hayat bunun tam tersi bir yönde akıyor. Denge ve denetleme mekanizmaları fiilen işlevsizleştiriliyor. Demokrasinin temel gereklilikleri, bir temenniye dönüşüyor. Siyasi iktidarın elinde toplanan güç ve yetkiler o kadar artabiliyor ki bir demokrasiden söz edilip edilemeyeceği sorgulanır hale geliyor."


Vatandaşların Twitter'dan gösterdiği tepkiler:

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İBB Başkanı İmamoğlu, Yunanistan'da düzenlenen programda telekonferans aracılığıyla kendisine yöneltilen 'Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok' cevabını verdi.


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İşte ​Dünya Konferansı'nda konuşan İmamoğlu'nun Türkiye hakkındaki sözleri...
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