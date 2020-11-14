​Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi dünyaya şikayet etti: Türkiye sorgulanır halde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin (IAPC) 9-10 Kasım 2020'de sanal olarak düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nda açılış konuşması yaptı. Konferansta Türkiye'de demokrasinin sorgulanır halde olduğunu söyleyen ve Türkiye'yi açıkça dünyaya şikayet eden Ekrem İmamoğlu'nun bu konuşması Twitter'da TT oldu.
Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği ve 'dış müdahale çağrısı yapıyor' diye yorumladığı konuşmada geçen bazı ifadeler şöyle:
- "Demokrasinin kurumları yerinde duruyor. Demokratik işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama gerçek hayat bunun tam tersi bir yönde akıyor. Denge ve denetleme mekanizmaları fiilen işlevsizleştiriliyor. Demokrasinin temel gereklilikleri, bir temenniye dönüşüyor. Siyasi iktidarın elinde toplanan güç ve yetkiler o kadar artabiliyor ki bir demokrasiden söz edilip edilemeyeceği sorgulanır hale geliyor."
Vatandaşların Twitter'dan gösterdiği tepkiler:
Daha Türkçeyi düzgün konuşamayan
Görünürde İngilizceyi su gibi biliyorum havası!
Ama kulağında kulaklık ile söyleneni söyleyen ve buna inanan kitleye ne demeli
Bunları geçtim ülkesini şikayet eden numunelik bir belediye başkanı
You are not with us!👎@ekrem_imamoglu#EkoFelaket pic.twitter.com/UnxMQ1pF0g
Daha Türkçeyi düzgün konuşamayan
Kim için İngilizce konuşuyorsun kime mesaj veriyorsun sayın @ekrem_imamoglu Türkiye de mesajlar Türkçedir AB ABD yemi mesaj iletiyorsun https://t.co/1sGmPqlyBN
Kim için İngilizce konuşuyorsun kime mesaj veriyorsun sayın @ekrem_imamoglu Türkiye de mesajlar Türkçedir AB ABD yemi mesaj iletiyorsun https://t.co/1sGmPqlyBN— Gazi Mehmet Sidar (@GaziSidar) November 14, 2020
Herkes iyi İngilizce konuşacak diye bir şart yok. Buradaki önemli husus berbat İngilizce değil. Bu ülkenin bir belediye başkanı ülkesini dış ülkelere şikayet ediyor. Gerçi genel başkanları da bunu daha evvel yapmıştı. CHP bu ülke için büyük bir güvenlik sorunudur.@ekrem_imamoglu pic.twitter.com/RHQt41D8aO
Herkes iyi İngilizce konuşacak diye bir şart yok. Buradaki önemli husus berbat İngilizce değil. Bu ülkenin bir belediye başkanı ülkesini dış ülkelere şikayet ediyor. Gerçi genel başkanları da bunu daha evvel yapmıştı. CHP bu ülke için büyük bir güvenlik sorunudur.@ekrem_imamoglu pic.twitter.com/RHQt41D8aO— Ferruh sağıroğlu (@ferruh_SAG) November 14, 2020
Bu adam alışkanlık haline getirdi Türkiye'yi dünyaya şikayet etmeyi.
Bire arkadaş beğenmiyorsan ya çalış ya da git.
Hem sen belediye başkanısın muhalefet lideri değil. Farkın da mısın?
VATANA İHANET'ten yargılanmanı da bekliyorum. Bu iki oldu.#cumartesi@ekrem_imamoglu pic.twitter.com/7hWQAJbpkI
Bu adam alışkanlık haline getirdi Türkiye'yi dünyaya şikayet etmeyi.