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Gündem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun koronavirüs testi pozitif çıktı
POLİTİKA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İmamoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Vali Yerlikaya, görüşmeye ilişkin detayı sosyal medya hesabından "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim" notuyla paylaştı.

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