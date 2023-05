MHP lideri Bahçeli: Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın'da '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı mitingde konuştu. Bahçeli, "Kandil'e yuvalanan teröristler her gün CHP'ye destek açıklaması yapmaktadır. İşi gücü fitne fesat çıkarmakta olan İYİ Parti Başkanından hiçbir itiraz da duyulmamıştır. İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim böylesi bir teslimiyete itibar etmeyeceklerdir. Millet İttifakına verilecek her oy Kandil'e gidecek. CHP ve İYİ Parti'ye verilecek her oy Türkiye'nin tarihi yürüyüşünü sekteye uğratacaktır" dedi.