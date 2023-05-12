MHP lideri Bahçeli: Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur

Türkiye'nin kaderinin oylanacağı 14 Mayıs seçimlerine sayılı saatler kaldı.

Seçim çalışmalarını sürdüren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Karaman'da 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde vatandaşlara hitap etti.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım hepinizi en iyi dileklerimle, saygıyla selamlıyorum. Toplantımıza teşrif eden Karamanlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerin demokrasimizin geleceğine hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin sağduyulu gerçekleşmesini diliyorum.

Dil yaşayan bir varlıktır, Karaman 14 Mayıs’ta Türkçe duruş gösterecektir. 2 gün sonra, vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ileri düzeyde korkuya kapıldıklarını, çok tehlikeli hamleler yaptıklarını görüyorum. Aradıkları kavga, kargaşadır.

Zillet cephesini perişan etmek için sıra sende. Bizim tarafımız bellidir. Himaye edenimiz Allah, destekçimiz Türk milletidir. Ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı’dır.

"Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uzlaşmacı vasfı, bağımsız-tarafsız yargı sayesinde Türkiye’nin önü kesilemeyecektir. Geleceğin gücü Türkiye’dir. Pazar günü sandıkta hesap görülecektir.

Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur. Küresel medya Kılıçdaroğlu'nun iradesine ipotek koydu.

Güveninize layık olacağız. Caniler bugün CHP ile iş birliği halindedir. FETÖ Kılıçdaroğlu’na siper, PKK destekçidir.

"FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar"

Türkiye’ye yön veremezler, sömürge ülkesi haline getiremezler. Bir adım geri atarsak namerdiz. Terör örgütleri, Türkiye düşmanları alayı birden Türkiye’nin önüne geçmiş durumda. FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar.

Kılıçdaroğlu ve ittifakı milli güvenlik sorunudur. Kılıçdaroğlu’nun geleceğe ışık tutan projesi yoktur. 15 Temmuz'un rövanşını istiyorlar. Bağımsızlığımıza gölge düşürmeyeceğiz.

PKK, Kılıçdaroğlu'na aleni destektir. Daha güvenli, huzurlu Türkiye’ye hep birlikte ulaşacağız. Türkiye’ye tuzak kuranlar 14 Mayıs’ta alt edilecektir.

Kandil ve Pensilvanya'nın esiri olanlar bedel ödemeye hazır olsun.

'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kilitleri kıracağız'

Ya mandacılara boyun eğeceğiz ya da lider ülke Türkiye’nin kapısını aralayacağız. Demokratik hesaplaşmaya 2 gün kaldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kilitleri kıracağız.

Bağımsızlığımız bedava kazanılmadı. Bilinsin ki işbirlikçi kalpazanlara çiğnetilmeyecek. Bölücü teröristleri yanına alınanalar bölünme ve yıkım sevdalılarıdır. Aziz milletim sıra sende. Türkiye zillete yenilmeyecektir.

"Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız"

Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Tüm sosyal ve ekonomik tedbirleri de hayata geçireceğiz. Güçlünün değil haklının yanında olacağız. Hiç kimseyi ayırmayacağız, dışlamayacağız. Herkes eşittir, Türkiye diyoruz. Biz kardeşiz. Olacaksa birlikte olacaktır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın tecrübesidir. Şimdi sıra sizde, şimdi mühür elinizde.

Son günlerde ABD, AB’nin çoğunluktaki ülkeleri Türkiye’de Erdoğan’ın gitmesini istiyorlar, yeneceklerini söylüyorlar. Hans, Sam kim olursa olsun Erdoğan’ı yedirttirmeyiz. Onu siyasi hayattan sildirmeyiz. Onu tekrar Recep Recep Recep diye cumhurbaşkanı yapacağız.



