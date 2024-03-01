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Milas'ta servis minibüsleri çarpıştı: 29 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde servis minibüslerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 29 kişi yaralanırken, kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, sabah erken saatlerde Beçin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan servis minibüsü, yol üzerinde 'U' dönüşü yapan bir diğer servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüslerinden biri devrildi.

11:41 - 1/03/2024 Cuma
IHA
Milas'ta servis minibüsleri çarpıştı: 29 yaralı
Milas'ta servis minibüsleri çarpıştı: 29 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde servis minibüslerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 29 kişi yaralanırken, kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, sabah erken saatlerde Beçin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan servis minibüsü, yol üzerinde 'U' dönüşü yapan bir diğer servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüslerinden biri devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 29 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Milas ve Yatağan'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı kaza anı kameraya yansıdı.

Milas'taki kaza bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yolda ilerleyen servis minibüsünün U dönüşü yapan başka bir servis minibüsüne çarpması ve minibüsün devrilmesi yer alıyor.


#Milas
#Kaza
#Yaralı
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