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Zonguldak'ta korkutan kaza : Otomobille çarpışan araç beyaz eşya dükkanına daldı

Edinilen bilgiye göre, Engin Uçar idaresindeki 34 DYC 826 plakalı hafif ticari araç caddede seyir halindeyken ters istikametten yola çıkmaya çalışan S.D. iaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

09:09 - 1/03/2024 Cuma
IHA
Zonguldak'ta korkutan kaza : Otomobille çarpışan araç beyaz eşya dükkanına daldı
Zonguldak'ta korkutan kaza : Otomobille çarpışan araç beyaz eşya dükkanına daldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari aracın beyaz eşya dükkanına girdiği anlar güvenlik kamerası yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Engin Uçar idaresindeki 34 DYC 826 plakalı hafif ticari araç caddede seyir halindeyken ters istikametten yola çıkmaya çalışan S.D. iaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç beyaz eşya dükkanına daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın dükkana girdiği ve araç sürücüsünün telefonla kazayı bir yakınına bildirdiği yer alıyor kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


#Kaza
#Zonguldak
#otomobil
32 dakika önce
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