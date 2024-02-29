|
Gündem

İstanbul Eyüpsultan'da 2 İETT otobüsü kazaya karıştı

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında aynı yönde giden İETT otobüsü durakta yolcu indiren diğer İETT Otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanma ve can kaybı olmazken, kaza sonrası her iki otobüste maddi hasar meydana geldi.

17:39 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:40 - 29/02/2024 Perşembe
IHA
Kaza, Eyüpsultan Edirnekapı Rami Caddesi üzerinde meydana geldi.
Kaza, Eyüpsultan Edirnekapı Rami Caddesi üzerinde meydana geldi.

İstanbul'daki kaza, sabah saatlerinde Eyüpsultan Edirnekapı Rami Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eyüpsultan Bulvarı üzerinden Edirnekapı Rami Caddesi istikametine dönen İETT Otobüsü sağa dönüş yaptığı esnada durakta yolcu indiren İETT Otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otobüs içerisinde bulunan yolcular otobüsten inerek yürümeye başladı. Sabah saatlerinde yaşanan kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazada yaralanma ve can kaybı olmazken, kazaya karışan otobüslerde maddi hasar meydana geldi.

#İstanbul
#Eyüpsultan
#İETT
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kırklareli Ramazan imsakiyesi 2024 sahur vakti iftar saati