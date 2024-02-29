İstanbul Eyüpsultan'da 2 İETT otobüsü kazaya karıştı

725 milyon lira borçla CHP’ye devredilen İETT’nin borcu 7 milyar lirayı aştı. Söz verilen ne yeni 15 garaj ne de elektrikli otobüs alımı yapıldı. 5 kez genel müdürü değişen kurumda bakım ihalesi tecrübesiz firmalara verilince 4 yılda 700 bin arıza yaşandı, yolda kalan otobüsleri yolcular itti. Bazı hatlar tamamen kaldırılırken, sürekli hattı değiştirilen şoförlere yolcular muavinlik etmek zorunda kaldı.