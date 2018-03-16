Milli devlet güçlü iktidar

Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak kurultayda MHP lideri Devlet Bahçeli genel başkanlık için tek aday. Liderlikte 21 yıla giren Bahçeli’nin 9’uncu kurultayında yeni Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu’nun yedek ve asil üyeleri de belirlenecek. ‘Milli Duruş Şühedeya Vefa Millete Beka’ temalı kurultayda birlik ve beraberlik vurgusu yapılacak. Kurultayın millet ve devlet bekası için çok hayati sonuçlara vesile olacağı belirtilecek. ‘Millî Devlet, Güçlü İktidar!’ vurgusu yapılacak, Türkiye’nin 2023 yılında lider ülke olacağı belirtilecek. Kurultayın yeni bir şahlanış, dayanışma ve bütünleşmenin yolunu açacağı anlatılacak.

Kurultay salonu pazar günü için hazırlanırken, salonda kullanılacak afişler de belirlendi. Kurultayın yapılacağı salona, Devlet Bahçeli’nin fotoğrafının üzerine “Vefası olmayanın bekası olmaz”, “Vefa derler bir kutsal ayna vardır”, “Senin için değer”, “Vefa derler bir kutsal ayna vardır. Biz o aynaya canımızla baktık geliyoruz” sloganlarının yazıldığı afişler asılacak.

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