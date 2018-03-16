Ermenistan’a terör resti: Karşılığı olur

Azerbaycan’da temaslarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bir soruyu, “Azerbaycan ve Türkiye bölgesel güvenliğin sağlanması ve terörle mücadele konusunda birlikte çalışıyor. Türkiye’nin PKK ve onun uzantısı olan PYD/YPG ve DEAŞ unsurlarına yönelik başlattığı Afrin operasyonu dost ve kardeş Azerbaycan’da bütün halk tarafından kuvvetle destekleniyor. Biz bunu sokakta buluştuğumuz insanları dinlerken buna şahit oluyoruz” diye yanıtladı. Azerbaycan topraklarının işgal altında olduğunu ve sorunun çözümü için Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunu vurgulayan Yıldırım, Dağlık Karabağ’da bir etnik temizlik ve soykırım yapıldığını vurguladı. Yıldırım, dünyanın, Yukarı Karabağ sorununu görmezden gelmesini de eleştirdi.

SONUCU ETKİLEMEZ

Başbakan, Ermenistan işgali altındaki topraklara terör örgütü PKK’nın yerleşeceği iddialarına da tepki gösterdi: “Geç kalabilir ama mutlaka Azerbaycan’ın bu konudaki haklı davası eninde sonuna özüne ulaşacaktır. Bu konu Birleşmiş Milletler, AGİT, MİNSK Grubu gibi her türlü bölgesel ve uluslararası organizasyonlarca da bilinmektedir. Buraya teröristlerin yerleşiyor olması veya başka hazırlıklar olması sonucu etkilemez. Dost ve kardeş Azerbaycan’a buradan başka bir tehdit vaki olursa veya Türkiye’den buraya terör tehdidi vaki olursa karşılığı mutlaka olur.”

BM’DE REFORM ŞART

6. Küresel Bakü Forumu’nda da konuşan Yıldırım, dünyanın bir yerinde meydana gelen anlaşmazlıklar, büyük sorunlar için çözüm üretmesi gereken BM’nin, çoğu kez çözüm üretmekte aciz kaldığını dile getirdi. Yıldırım, “Rekabeti değil sorun çözmeyi esas alan bir Birleşmiş Milletler reformunun artık kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu da gün gibi ortadadır. Bir yandan insanlar ölüyor, kimyasal gazlar kullanılıyor ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ülkelerin birbiriyle rekabeti uğruna bu insanlık dramına gerekli cevabı veremiyor, bu vahşeti durduramıyor” dedi.

ÇÖZÜM İSTENMİYOR

Suriye’deki insanlık trajedisine de dikkati çeken Başbakan Binali Yıldırım, “70’ten fazla ülke Suriye’de çözüm için olduğunu söylüyor ama çözüm bir türlü gelmiyor. Çünkü bölgede çözüme odaklanmak yerine rekabet var. Bölgede kim daha etkin hale gelecek anlayışı olduğu için maalesef bunun bedelini milyonlarca masum gariban insan ödüyor” diye konuştu.