Batı-Rus savaşı

İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD çifte ajan krizinde tek cephe olarak Rusya’nın karşısına dikildi. 2.Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da ilk kez sinir gazı kullanıldığını vurgulayan dört ülke, Rusya’yı kınayarak soruşturmanın önünden çekilmesini istedi. Yapılan ortak açıklamada, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia’yı “Noviçok” olarak da bilinen sinir gazıyla zehirlemesinin 2.Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da yaşanan ilk kimyasal saldırı olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada İngiltere’nin egemenliğine yönelik bu saldırınin ortak tehdit teşkil ettiği kaydedildi.

E. Macron - Donald Trump

BENZERSİZ PROVOKASYON

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada May’in gerçekçi olmayan bahanelerle Moskova’yı ‘cezalandırma’ tedbirlerini ‘benzeri görülmemiş bir provokasyon’ olarak gördükleri kaydedildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptırım kararı alan Londra’ya karşılık vereceklerini söyledi. Peskov, “Vereceğimiz yanıtlar için çok beklemeyeceksiniz. Dışişleri bakanlığı, diğer kuruluşlar teklif hazırlayacak. Devlet başkanı da nihai kararı alacak” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, İngiliz diplomatları Rusya’dan sınır dışı etmeye hazır oldukları belirtti.

Angela Merkel - T. May

PARANIN İZİNİ SÜRECEĞİZ

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, “Paranın izini süreceğiz” diyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimlerin peşine düşme sinyali verdi. Johnson, mali suçlar yetkililerinin çok sayıda ismi incelemeye aldığını kaydetti. İngiltere Başbakanı Theresa May de, önceki gün yaptığı açıklamada, tehlikeye ilişkin kanıt olması durumunda, Rusya’nın mal varlıklarını dondurabileceğini söyledi.

Trump’tan suçlama

ABD Başkanı Donald Trump, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere’de zehirlenmesinin ardında Rusya’nın olduğunun görüldüğünü öne sürdü. Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Görünen o ki, bunun ardında Ruslar vardı. Bu asla olmaması gereken bir şey ve bu konuyu diğer birçok kişi gibi ciddiyetle ele alıyoruz” dedi. Öte yandan ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar genişledi. Dün yapılan açıklamada, ABD, yaptırımları Moskova’nın istihbarat birimi, Hazine ve Rus siber propaganda organizasyonuyla birlikte 13 Rus vatandaşına genişletti.

Rus diplomatlar sınırdışı

Rusya ve İngiltere arasında geçen hafta başlayan gerilimde ilk kırılma önceki gün yaşanmıştı. Rusya’nın İngiltere’de yaşayan eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia’yı “Noviçok” olarak da bilinen sinir gazıyla zehirlediği iddiasının ortaya atılmasının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May önceki gün 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

BMGK’da ajan atışması

İngiltere çifte ajan Skripal ile kızının zehirlenmesiyle ilgili acil toplantıya çağırdığı BM Güvenlik Konseyi’nde Rusya’yı ‘’suikast girişiminde bulunmak ve yasa dışı güç kullanarak uluslararası hukuku ihlal etmekle’’ suçladı, iddiaları reddeden Rusya İngiltere’ye ortak soruşturma çağrısı yaptı. İngiltere’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen, Rusya’nın ‘’devlet destekli suikastler yapma” geçmişi olduğunu’ belirterek BM Güvenlik Konseyi’ne ingiltere ile dayanışma içinde olması çağrısı yaptı. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de İngiltere’deki sinir gazı kullanımından Rusya’yı sorumlu tutarak, Rusya’nın ‘’acımasız bir suç işlediğini’’ ve eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise “Bizim bu olayla hiçbir alakamız yok. Biz ortak soruşturmaya hazırız. Hiçbir şeyden korkumuz ve gizlediğimiz hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

Putin, Rus işadamı Alisher Usmanov ile birlikte bir ödül töreninde

Rus zenginleri vurabilir

İngiltere ve Rusya arasındaki gerilim Londra’da yaşayan Rus zenginleri vurabilir. İngiltere’de yaşayan en önde gelen zengin Rusya kökenlilar arasında Roman Abramovich ve Alisher Usmanov bulunuyor. Alisher Usmanov Özbek asıllı Rus bir milyarder. 13.5 milyar dolarlık servetiyle, Forbes dergisinin 2015 yılındaki bir sayısına göre, Rusya’nın üçüncü, dünyanın ise 71. en zengin kişisi. Chelsea Futbol Kulübü’nün sahibi olan ve 8,053 milyon sterlin servete sahip olan Roman Abromoviç ise aynı zamanda yatırımcı ve politikacı. Chelsea’de yaşıyan Abromoviç’in ayrıca çelik devi Evraz ve Norilsk Nickel’de hisseleri var. İngiltere’nin Belgravia bölgesinde yaşayan bir diğer Rus miltarder ise Eugene Shvidler.1, 068 milyar sterlinlik bir servete sahip olan Shvidler’in de ayrıca çelik devi Evraz ve Norilsk Nickel’de hisseleri bulunuyor.