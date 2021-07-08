Telafi de Bakan Selçuk da var





Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Eymir Gölü'nde, Adem Bilhan Uysal Ortaokulu öğrencileriyle bisiklete bindi. Alana gelişinde öğrencilerle selamlaşan Selçuk, önce çocuklarla gölün çevresinde bir süre bisiklete bindi, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

500 BİNE YAKIN ETKİNLİK

Selçuk, "Burada gençlerle beraberiz. Türkiye'de 500 bine yakın etkinliğimiz var. Bu etkinliklerin her birine velilerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, 'telafidebendevarim.meb.gov.tr' adresinden erişebilirler. İlçelerinde, şehirlerinde, okullarında hangi etkinlikler var, bunlara ulaşabilirler. Salgın dönemindeki içe kapanmanın, bu içeride kalmanın getirdiği daralmanın bir açılımı olsun istiyoruz. Çocuklarımızla birlikte Türkiye'nin her yerinde her gün bu tür faaliyetler yapalım" dedi.

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Eğitim kapsamında, çocukların sporla ilişkisini daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Selçuk, "Çünkü biz sporun sadece fiziksel bir eğitim olduğunu düşünmüyoruz. Spor aslında duygusal ve zihinsel enerjiyi de artıran bir faaliyet. Küçük yaştan itibaren sporla ilgilenmelerini de önemsiyoruz. Ayrıca kültürel faaliyetler, bilim kampları, badminton, aklınıza hangi spor dalı geliyorsa hepsinin faaliyetleri var" diye konuştu.

'BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ'

Telafide gençlerle, öğretmenlerle faaliyette olduklarını kaydeden Selçuk, "Bunu birlikte yaparak birlikte iyileşeceğiz, birlikte canlanacağız ve yeni döneme daha dinç bir şekilde çıkmak gibi bir amacımız var. Çocuklar sürekli bana mesaj veriyorlar, 'bunu devam ettirecek misiniz' diye. Tabii ki ettireceğiz. Yazın da ondan sonra da iklim koşulları elverdiğince tabii ki devam ederiz. 8 milyona yakın öğrencimiz katılıyor ve bu gün gün artıyor. Diğer taraftan 300 bin civarında öğretmenimizin başvurusunu da aldık ki daha da artıyor." ifadelerini kullandı.

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'HEDEFİMİZ EYLÜL AYI BAŞINDA OKULLARI AÇMAK'

Açıklaması sırasında kendisine ses kayıt cihazı tutan 10 yaşındaki Ayşe Betül Özütürker isimli öğrenciye, 'Burada bir yeni gazetecimiz var. Sizin bir sorunuz var mı acaba?' diye sordu.

Bakan Selçuk, Özütürker’in 'Okullar yeni dönemde açık olacak mı?' sorusu üzerine, "Öyle zor soru soruyorsun ki nasıl cevap versek? Tabi açık olacak. Bizim hedefimiz, Eylül ayının başında okulları açmak. Hazırlıklarımız tamam. Okulların açıldığı ilk hafta görüşelim mi?' dedi.

Bakan Selçuk, Özütürker ile okulları beraber açmak konusunda sözleşti.