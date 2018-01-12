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POLİTİKA

Milli ittifak için ilk adım

AK Parti Sözcüsü Ünal, MHP’yle ittifak konusunda, “Bizim, Sayın Bahçeli ve MHP ile yürüttüğümüz görüşmeler, aynı zamanda büyük bir milli mutabakatın ilk adımı mesabesindedir” dedi. Ünal, AK Parti ve MHP’nin üçer kişiden oluşan komisyonla ittifak konusunu çalışacaklarını söyledi.

Nur Banu ArasYeni Şafak
Önümüzdeki hafta kurulacak ortak komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra iki parti de liderlere taslak metni sunacak.
Önümüzdeki hafta kurulacak ortak komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra iki parti de liderlere taslak metni sunacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 ilden 43 milletvekilinin katılımıyla bir istişare toplantısı yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin adeta bir milli mücadele verdiğini ifade eden Ünal, “Doğal olarak da bu milli mücadele, bir milli mutabakatı gerektirmektedir. Biz ittifakı bir milli mutabakat meselesi olarak görüyoruz. Bizim, Sayın Bahçeli ve MHP ile yürüttüğümüz görüşmeler, aynı zamanda büyük bir milli mutabakatın ilk adımı mesabesindedir. Türkiye bugün çok ciddi anlamda milli ve yerli unsurların bir arada bir mutabakatına ihtiyacı vardır” dedi.

ÖNCE TEKNİK ÇALIŞMA

AK Parti’nin meseleyi bir milli mutabakat meselesi olarak gördüğünü vurgulayan Ünal, “Önümüzdeki süreçte oluşturulacak komisyon aracılığıyla bu mesele teknik olarak çalışılacaktır. Şu anda AK Parti, uyum yasaları çerçevesinde bu ittifak konusunu çalışmaktadır. AK Parti için ittifak, bir teknik meseleden ziyade bir milli mutabakat meselesidir” diye konuştu.

“AK Parti ve MHP ortak bir komisyonda mı olacak?” sorusuna ise Mahir Ünal, “Başlangıç olarak, AK Parti ve MHP’nin bu çalışmayı sürdürmek için üçer kişiden oluşacak bir komisyon kurması düşünülmektedir” yanıtını verdi. Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye’nin bekası konusunda birlikte olacak herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

Kesinlikle gitme dedim
GÜNDEM
Kesinlikle gitme dedim

Milletvekillerine ittifak talimat
GÜNDEM
Milletvekillerine ittifak talimat

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