Milletvekillerine ittifak talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün AK Parti Genel Merkezi’nde 14 ilden 43 milletvekili ile biraraya geldi. Vekillerle istişare toplantısı 2 saat 20 dakika sürdü.

Erdoğan, önceki gün Külliye’de buluştuğu MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesini “Son derece olumlu ve verimli bir görüşme” diye özetledi. Milli ve yerli olan herkesle birlikte hareket edeceklerini söyleyen Erdoğan’ın, “Biz seçim ittifakını milli mutabakat olarak görüyoruz. Milli bir mutabakat olacak. Sayın Bahçeli milli ve yerli bir duruş sergiledi. Türkiye uzun süreden beri özellikle 15 Temmuz’dan sonra milli mücadele veriyor. Bunun için milli mutabakata ihtiyaç var” dediği öğrenildi.

KONUŞMALARA DİKKAT UYARISI

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AK Parti milletvekilleri ile buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ile ilgili yasal düzenlemeyi iki partinin birlikte yürüteceğine dikkat çekti. Erdoğan’ın, “Bu süreçte MHP ile olan mutabakatı zedeleyecek beyanlardan kaçınmanızı istiyorum. Sayın Bahçeli de bu konuda çok dikkatli bir politika yürütüyor” dediği öğrenildi.

Toplantıda söz alan bazı milletvekilleri ittifak açıklamalarının ardından özellikle İç Anadolu illerinde olumlu yansımalar geldiği bilgisini vermesi üzerine Erdoğan’ın da, “Çok iyi, diğer bölgelere de yansır” dediği belirtildi. Toplantıya üç milletvekilinin mazeret bildirerek katılmadığı, bunlar arasında eski başbakan, Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun da bulunduğu kaydedildi.