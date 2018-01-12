GündemKesinliklegitme dedim
POLİTİKA

Kesinlikle gitme dedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Şubat 2012'de ifadeye çağrılan MİT Müsteşarı Fidan’a verdiği talimatın ayrıntılarını açıkladı: İfadeyi verip tutuklansaydı hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kendisine ‘kesinlikle gitmeyeceksin’ dedim. ‘Eğer polis seni almak isterse, güvenlikçilerine talimat ver, polisi içeri sokmayacaklar’ dedim.

Haber MerkeziYeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Şubat’ı ilk kez açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Şubat’ı ilk kez açıkladı

Beştepe’de 43. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılması ve ABD’nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i iade etmemesine ilişkin açıklamalarda bulundu:

2002 yılı Kasım ayından itibaren inşa ettiğimiz istikrar ve güven ikliminin üzerine adeta titreyerek Türkiye’yi bugünlere getirdik. İktidarımızın ilk yıllarında vesayet güçlerinin akıl ve izan dışı o kadar çok saldırısına, kumpasına, tazyikine maruz kaldık ki inanın tahammülü bile çok zordu. Ama sabrettik, dayandık ve Rabbim de bizlere yardımını gönderdi.

HEDEFİN KİM OLDUĞU BELLİ

Türkiye özellikle 2011 seçimlerinin ardından tarihinin en büyük yatırım, büyüme, ihracat, yurt dışı hamlesine girmişken bir anda yoğun bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya kaldı. MİT Müsteşarı’nın ifadeye çağrılması, eğer MİT Müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı, arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum ama kendisine söyledim, kendisine ‘Kesinlikle gitmeyeceksin’ dedim.

POLİSİ İÇERİ SOKMASINLAR

Yardımcılarıyla ilgili ‘Yardımcılarını da göndermeyeceksin’ dedim. ‘Eğer polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar’ dedim. İşte o günün FETÖ yargısıyla verdik bu mücadeleyi. Zira bakıyorsunuz Emniyetin içinde FETÖ’nün de kendi temsilcileri vardı. Onlarla teslim almaya gitmek istiyordu. Müsteşarı teslim alacak, arkasından sıra, hedefleri büyük ya, oraya gelecekti.

HİÇBİRİSİNE EYVALLAH ETMEDİK

Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı-polis darbe girişimi, Adana’daki MİT TIR’ları kumpası yaşandı. Ülkemizin tarihimizin en büyük tehditlerinden biri altında olduğunu gördüğümüz için bu saldırıların hiçbirisine eyvallah etmedik, aslanlar gibi mücadelemizi verdik. Millet bize her türlü desteği veriyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletin tüm saldırılara ve arkasındaki güçlere karşı bir meydan okumasıdır.

  • Avuçlarını yalarlar
  • Erdoğan, “Birilerinin ısrarla burnumuzun dibinde bir terör koridoru inşa etmeye çalışması karşısında sabrımız giderek azalıyor. Bunca zaman beklemiş olmamızın sebebi, bu meseleyi suhuletle, diplomasiyle, karşılıklı anlayışla çözme konusundaki ümidimizi koruyor olmamızdı. Ancak geldiğimiz noktada, bu yolların giderek daha çok kapandığını, geriye tek bir çarenin kaldığını görüyoruz. Bize verilen sözlerin tutulmamasına, gözümüzün içine bakıla bakıla yalan söylenmesine daha fazla tahammül etmek zorunda değiliz. Fırat Kalkanı Harekatı’yla atılan adımı, tüm sınırlarımız boyunca genişletecek güce, imkana ve iradeye sahibiz. Şu anda terör koridoru oluşturmak isteyenler var ya oralar misak-ı milli içinde olan yerlerdi. Devlet kurmak isteyenler avucunu yalar. Kimse orada bir devlet kurma gayreti içine girmesin. Kararlılığımız tamdır” dedi.

Artık sen de alamazsın

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’da olduğunu ve ABD’nin vermediğini belirten Erdoğan, “Onun arkasında kim var? Onun arkasındaki bölmede de Amerika var” dedi. ABD’nin 15 yıl içinde Türkiye’den istediği 12 teröristin verildiğini anımsatan Erdoğan, “Ama biz bu teröristi istiyoruz, bize vermiyor. Bize sudan, uydurma tabirler... Kusura bakma, sen bunu vermiyorsan bundan sonra sen bizden herhangi bir teröristi istediğin zaman, bu fakir bu görevde olduğu sürece, o teröristi alamazsın” diye konuştu.

Kasıtlı iddialara belgeli cevap

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dedesinin Sarıkamış Harekatı’nda şehit olmasına ilişkin kasıtlı iddialara yazılı bir açıklamayla cevap verdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde, “Erdoğan’ın dedesinin, Sarıkamış Harekatı’nda şehit olduğuna dair kayıtların, Milli Savunma Bakanlığı arşivinde yer almadığına” dair kasıtlı iddiaların ortaya atıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın dedesi Mustafa oğlu Kemal’in, söz konusu tarihlerde (Sarıkamış Harekatı) askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğu arşivlerimizde ‘askerde meçhul’ ifadeleriyle kesin olarak yer almaktadır” ifadeleri kullanıldı.

  • Muhtarlara dünya turu
  • İhtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binaları yapılması kararı aldıklarını belirten Erdoğan, “Fırsat bulur da inşallah şöyle bir gün İspanya’nın Endülüs El Hamra Sarayı’na gitme imkanınız olursa, İçişleri Bakanım aslında, böyle bir peyderpey seferberlik yapsa da muhtarlarımızın içinden, grup grup buralara muhtarlarımızı da götürmekte fayda var.
  • İÇİŞLERİ BAKANI PLANLAYACAK
  • Bölgeselden başlayıp, bölgeleri daha da daraltmak suretiyle, muhtarlarımızı bence buralara götürmekte fayda var. İnşallah bugün bu attığımız adımla, İçişleri Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız ile Türk Hava Yolları üçlü bir organizasyonla bu adımı atıp, şöyle başta orası (El Hamra Sarayı) olmak üzere bazı önemli merkezleri ziyaretle muhtarlarımızın böylece bir dünya turu gibi, bu tabii Batı’da olan bir şey olacak, bunu başarmış olacağız. Bütün planları ve görevi İçişleri Bakanımıza verdik” dedi.

Milletvekillerine ittifak talimat
GÜNDEM
Milletvekillerine ittifak talimat

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Filistinli Emel artık özgür...
İsrail'in hapse attığı 17 yaşındaki Filistinli Emel'in 1,5 yıllık hapis cezasının ardından özgürlüğe ve ailesine kavuştuğu o anlar…
"Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı ne Cumhuriyetin çömez devleti var!"
43. Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tüm dünyaya mesaj verdi.
Muhalifler 20 Esed askerini esir aldı
Türkiye, İran ve Rusya'nın girişimiyle ilan edilen 'çatışmasızlık' bölgelerinden İdlib'de yoğun çatışmalar yaşanıyor. Muhalifler, çatışmalar sırasında Esed rejimi saflarındaki 20 Şii milisi esir aldı.
İsrail zulmünün kurbanı: 15 yaşındaki Muhammed
İsrail askerlerinin başından yaraladığı Filistinli Muhammed Tamimi, yaşadıklarını anlattı. 6 saat ameliyatta kalan Tamimi, 6 ay boyu okula gidemeyecek. Muhammed Tamimi, Filistin direnişinin sembollerinden Ahed'in kuzeni...


İzinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istediler
Bilecik'te, bir bakkalın dolabından izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri, iş yeri sahibine duygulu anlar yaşattı.
Rüzgara karşı paslaşan çılgın genç
Kayserispor'un hocası Sumudica, rüzgarla paslaşan çılgın genç ve çok daha fazlası Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...
Oğlunun katilini affeden anne herkesi ağlattı
Suliman Abdu'l Mutakallim isimli genç, sadece 60 dolar için öldürüldü. ABD'de yaşanan olay sonrası Suliman'ın annesi, katili affettiğini açıkladı. Yüreği yanan bir annenin duygulandıran konuşmasında söyledikleri, mahkemedekileri de ağlattı…
Venezuela zor durumda
Ekonomik krizden dolayı halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Venezuela'da yağma olayları başladı.
Dünyaca ünlü isimlerden İsrail'e boykot!
2004 yılında başlatılan İsrail'e karşı kültür boykotuna dünyaca ünlü birçok isim destek verdi. İsrail'in Filistin işgali ünlü sanatçılar tarafından bu hareketle boykot ediliyor.
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.

KAPAT

YUKARI