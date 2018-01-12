Kesinlikle gitme dedim

Beştepe’de 43. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılması ve ABD’nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i iade etmemesine ilişkin açıklamalarda bulundu:

2002 yılı Kasım ayından itibaren inşa ettiğimiz istikrar ve güven ikliminin üzerine adeta titreyerek Türkiye’yi bugünlere getirdik. İktidarımızın ilk yıllarında vesayet güçlerinin akıl ve izan dışı o kadar çok saldırısına, kumpasına, tazyikine maruz kaldık ki inanın tahammülü bile çok zordu. Ama sabrettik, dayandık ve Rabbim de bizlere yardımını gönderdi.

HEDEFİN KİM OLDUĞU BELLİ

Türkiye özellikle 2011 seçimlerinin ardından tarihinin en büyük yatırım, büyüme, ihracat, yurt dışı hamlesine girmişken bir anda yoğun bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya kaldı. MİT Müsteşarı’nın ifadeye çağrılması, eğer MİT Müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı, arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum ama kendisine söyledim, kendisine ‘Kesinlikle gitmeyeceksin’ dedim.

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POLİSİ İÇERİ SOKMASINLAR

Yardımcılarıyla ilgili ‘Yardımcılarını da göndermeyeceksin’ dedim. ‘Eğer polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar’ dedim. İşte o günün FETÖ yargısıyla verdik bu mücadeleyi. Zira bakıyorsunuz Emniyetin içinde FETÖ’nün de kendi temsilcileri vardı. Onlarla teslim almaya gitmek istiyordu. Müsteşarı teslim alacak, arkasından sıra, hedefleri büyük ya, oraya gelecekti.

HİÇBİRİSİNE EYVALLAH ETMEDİK

Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı-polis darbe girişimi, Adana’daki MİT TIR’ları kumpası yaşandı. Ülkemizin tarihimizin en büyük tehditlerinden biri altında olduğunu gördüğümüz için bu saldırıların hiçbirisine eyvallah etmedik, aslanlar gibi mücadelemizi verdik. Millet bize her türlü desteği veriyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletin tüm saldırılara ve arkasındaki güçlere karşı bir meydan okumasıdır.

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Avuçlarını yalarlar

Erdoğan, “Birilerinin ısrarla burnumuzun dibinde bir terör koridoru inşa etmeye çalışması karşısında sabrımız giderek azalıyor. Bunca zaman beklemiş olmamızın sebebi, bu meseleyi suhuletle, diplomasiyle, karşılıklı anlayışla çözme konusundaki ümidimizi koruyor olmamızdı. Ancak geldiğimiz noktada, bu yolların giderek daha çok kapandığını, geriye tek bir çarenin kaldığını görüyoruz. Bize verilen sözlerin tutulmamasına, gözümüzün içine bakıla bakıla yalan söylenmesine daha fazla tahammül etmek zorunda değiliz. Fırat Kalkanı Harekatı’yla atılan adımı, tüm sınırlarımız boyunca genişletecek güce, imkana ve iradeye sahibiz. Şu anda terör koridoru oluşturmak isteyenler var ya oralar misak-ı milli içinde olan yerlerdi. Devlet kurmak isteyenler avucunu yalar. Kimse orada bir devlet kurma gayreti içine girmesin. Kararlılığımız tamdır” dedi.

Artık sen de alamazsın

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’da olduğunu ve ABD’nin vermediğini belirten Erdoğan, “Onun arkasında kim var? Onun arkasındaki bölmede de Amerika var” dedi. ABD’nin 15 yıl içinde Türkiye’den istediği 12 teröristin verildiğini anımsatan Erdoğan, “Ama biz bu teröristi istiyoruz, bize vermiyor. Bize sudan, uydurma tabirler... Kusura bakma, sen bunu vermiyorsan bundan sonra sen bizden herhangi bir teröristi istediğin zaman, bu fakir bu görevde olduğu sürece, o teröristi alamazsın” diye konuştu.

Kasıtlı iddialara belgeli cevap

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Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dedesinin Sarıkamış Harekatı’nda şehit olmasına ilişkin kasıtlı iddialara yazılı bir açıklamayla cevap verdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde, “Erdoğan’ın dedesinin, Sarıkamış Harekatı’nda şehit olduğuna dair kayıtların, Milli Savunma Bakanlığı arşivinde yer almadığına” dair kasıtlı iddiaların ortaya atıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın dedesi Mustafa oğlu Kemal’in, söz konusu tarihlerde (Sarıkamış Harekatı) askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğu arşivlerimizde ‘askerde meçhul’ ifadeleriyle kesin olarak yer almaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Muhtarlara dünya turu

İhtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binaları yapılması kararı aldıklarını belirten Erdoğan, “Fırsat bulur da inşallah şöyle bir gün İspanya’nın Endülüs El Hamra Sarayı’na gitme imkanınız olursa, İçişleri Bakanım aslında, böyle bir peyderpey seferberlik yapsa da muhtarlarımızın içinden, grup grup buralara muhtarlarımızı da götürmekte fayda var.

İÇİŞLERİ BAKANI PLANLAYACAK

Bölgeselden başlayıp, bölgeleri daha da daraltmak suretiyle, muhtarlarımızı bence buralara götürmekte fayda var. İnşallah bugün bu attığımız adımla, İçişleri Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız ile Türk Hava Yolları üçlü bir organizasyonla bu adımı atıp, şöyle başta orası (El Hamra Sarayı) olmak üzere bazı önemli merkezleri ziyaretle muhtarlarımızın böylece bir dünya turu gibi, bu tabii Batı’da olan bir şey olacak, bunu başarmış olacağız. Bütün planları ve görevi İçişleri Bakanımıza verdik” dedi.