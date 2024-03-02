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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Durdalı TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'nin tasarım çalışmalarını inceledi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'ne yönelik tasarım çalışmalarını inceledi. Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğündeki ziyarete Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral İbrahim Özdem Koçer ile kurul üyeleri de katıldı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
18:07 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:07 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Durdalı, Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğünü ziyaret etti.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Durdalı, Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve bağlı kuruluşumuz ASFAT AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Durdalı, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral İbrahim Özdem Koçer ile kurul üyeleri, Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğünü ziyaret ederek 'TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'ne yönelik tasarım çalışmalarını yerinde inceledi." denildi.



#Bilal Durdalı
#TF-2000 hava savunma harbi muhribi
#İbrahim Özdem Koçer
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