MSB paylaştı: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesi
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait sığınak tespit edildi.
- Sığınakta yapılan aramalarda, 39 adet 120 milimetre havan tahrip mühimmatı, 8 havan sis mühimmatı, 2 adet 120 milimetre havan aydınlatma mühimmatı ve 120 milimetre havan mühimmatı ele geçirildi.
#Pençe-Kaplan
#MSB
#terör operasyonu
31 dakika önce