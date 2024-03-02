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MSB paylaştı: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:47 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesi
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesi

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait sığınak tespit edildi.



  • Sığınakta yapılan aramalarda, 39 adet 120 milimetre havan tahrip mühimmatı, 8 havan sis mühimmatı, 2 adet 120 milimetre havan aydınlatma mühimmatı ve 120 milimetre havan mühimmatı ele geçirildi.



#Pençe-Kaplan
#MSB
#terör operasyonu
31 dakika önce
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