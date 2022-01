Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan macera aramasın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akar, Kazakistan’da yaşananlarla ilgili, “Kazakistan bizim önemli bir müttefikimiz. Bir an önce Kazakistan’a huzurun gelmesi, nizamın hakim olması. Bizim inancımız Kazakistan, oradaki kardeşlerimiz kendi imkan ve kabiliyetleriyle oradaki bütün zorlukları aşacaktır. Biz Kazakistan’ın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Her tür bilgi ve tecrübe paylaşımına hazırız’ şeklinde açıklamada bulundu. Bu bizim için talimattır. Herhangi bir talep geldiğinde, istek olduğunda, emir-talimat verildiğinde biz de Kazakistanlı kardeşlerimize her tür yardımı yapmaya, elimizden gelen desteği sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz” diye konuştu.

NATO ZAYIFLAR

Yunanistan’la ilişkilere de değinen Akar, Yunan Savunma Bakanı ile son görüşmesinde, “Biz değil, turizm bakanlarımız görüşsün. Turizmi geliştirelim. Tatbikatları, gerginliği azaltalım” dediğini aktaran Akar, ancak istenilen yanıtı alamadıklarını kaydetti. Akar şöyle konuştu: “Birtakım gayretlerle Türkiye’yi tehdit gibi göstererek durum üstünlüğü sağlamaya çalışıyorlar. Yunanistan’da ekonomik durum malum, hal böyleyken son derece pahalı silah sistemleri almaya hevesleniyor, savunma bütçesini arttırıyorlar. Biz NATO içinde Yunanistan ile müttefikiz. Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları mutabakat muhtırası yapıyor. NATO varken bunlar niye? Silahlanma var, bunlar kime karşı? Normal savunma için çok fazla, Türkiye için çok az. Kendilerince boylarını aşan iddialar üzerinde yürümeye devam ediyorlar. İttifak içinde ittifak NATO’yu zayıflatır.”

Hulusi Akar, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

12 MİL TEPKİSİ

Yunanistan’ın 6 mil karasularını 12 mile çıkartma talebine Akar, “Bunu 12 mile çıkarırsanız biz buradan uluslararası sulara çıkarken izin isteyeceğiz yani. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. 6 mil yapmışsın öyle veya böyle, haline şükret otur oturduğun yerde. Bizim söylediğimiz şey barış, huzur olsun, bu şartlarda iki taraf zenginliklerden istifade etsin, Türk halkı da Yunan halkı da mutlu, müreffeh yaşasın. Bunu söylemek herhangi bir zaafiyet olmadığı gibi, ‘Hakkımızı, hukukumuzu koruruz’ demek de bir tehdit değil. ‘12 milin zamanıdır’ gibi yanlış bir hesap yapmasınlar. Çünkü bu yanlış hesabı başkaları da yaptı, ‘15 Temmuz’dan sonra bu ordu bir şey yapamaz dediler’, bu ordu 1 ay sonra Fırat Kalkanı Harekatı’nı icra etti ve 4 bin DEAŞ mensubunu göğüs göğüse mücadele ile etkisiz hale getirdi. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir şekilde bizi test etmesinler, böyle bir maceraya girişmesinler. Böyle bir hata yapmazlar inşallah.”

ABD’de F-35 toplantısı

F-16 Blok Viper alımı ve modernizasyonu konusunda sürecin işlediğini dile getiren Akar, aynı zamanda ABD ile F-35 konusunda da görüşmelerin sürdüğünü taydetti. Akar, F-35 konusunda gelecek günlerde ABD’de bir toplantı yapılacağını ve bunun hazırlıklarının devam ettiğini belirtti. Pakistan Atak almaktan vazgeçmedi

Hulusi Akar, Pakistan’ın ATAK helikopteri almaktan vazgeçtiği iddialarına da açıklık getirdi: “Resmi makamlarla yaptığımız görüşmelerde bu iddiaların kesinlikle gerçek olmadığını belirttiler. Pakistan yetkilileri de haberin gerçeği yansıtmadığına ilişkin açıklama yaptı.”

Devlet refleksi ne gerektiriyorsa onu yapacağız

Suriye ve Türkiye arasında bir görüşme gerçekleşip gerçekleşmediğine yönelik Akar şunları kaydetti: “İlgili bakanlık ve kurumlarımız ülkemizin hak ve menfaatleri için yapılması gereken neyse, bunları örtülü açık yaptılar, yapacaklar. Bu manada devlet refleksi neyi gerektiriyorsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.”

Kabil Havalimanı için mutabakat

Afganistan’daki gelişmelerle ilgili Hulusi Akar şu bilgileri verdi: “Şu an Kabil Havaalanı ve onun dışında 4 havalimanı var, onların işletilmesi konusunda teknik konuda neler yapılabilir; Katar ile müştereken çalışmak suretiyle ilişkimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde bunun adı konulacak. Bir mutabakat metni imzalanacak.”

Bedelli askerlik 55 bin 194 lira

Bedelli askerlik ücretinin nasıl belirlendiğini anlatan Akar, 6 asteğmen maaşının kıstas alındığını, bu maaş yükseldiğinde bedelli askerlik ücretinin de yükseleceğini ifade etti: “Bedelli askerlik başvurularında 2021 yılında yüzde 57 artış oldu. Bedelli askerlik ücreti de son belirlemelere göre 55 bin 194 lira. Niye? Asteğmen maaşı yükseldi.”