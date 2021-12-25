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ANKARA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yunanistan gösteri yapıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın son dönemdeki silahlanma çalışmalarını bir “silahlanma gösterisi” olarak nitelendirerek, “Birtakım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle kendilerince silahlanmak suretiyle Türkiye’ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu, beyhude bir gayrettir” dedi.

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Ankara Yeni Şafak
​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yunanistan gösteri yapıyor
Başarılı komutanlara madalyaları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları ile Bakanlığının Madalya, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni’ne katıldı.

Törende konuşan Hulusi Akar, kazanılan önemli başarılardan dolayı tüm personeli kutladı. Akar, hem bölgede hem dünyada hassas bir dönemden geçildiğini, belirsizlik ve risklerin tüm bölgeyi tehdit ettiğini belirtti.

HARP OKULU ÖĞRENCİSİ YÜZEREK GİDER

Diğer savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Doğu Akdeniz ve Ege’de son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Akar, şunları söyledi:

  • “Ege’de ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile problemlerimiz var. Bütün bu problemlere karşı bizim söylediğimiz şey, uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde görüşmelerle, diyalogla, barışçıl yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesidir.”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın uluslararası anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırdığına da dikkati çekerek şu açıklamalarda bulundu:

  • “Türkiye’ye 1950 metre mesafede Meis Adası var. Harp Okulu öğrencisinin yüzme standardı 2 bin metre. Yani yüzerek giderler. 10 kilometrekarelik bir ada. Bu adaya 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı istiyorlar. Buna ‘hayır’ dediğimiz zaman biz ‘yayılmacı’ oluyoruz. Bu eylem ve söylemlerle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz.”

SİLAHLANMA YARIŞI DEĞİL

Son dönemde Yunanistan’daki silahlanma faaliyetlerine de değinen Hulisi Akar, şunları kaydetti:

  • “Bu bir silahlanma yarışı değil, silahlanma gösterisi. Birtakım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle kendilerince silahlanmak suretiyle Türkiye’ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir gayrettir. Ayrıca NATO içinde müttefik olmakla beraber yeni ittifaklarla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunların hepsinin yapay olduğunu söylüyoruz. Sonuç olarak ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta azimli, kararlı ve buna muktedirdir. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz.”

Komutanlara madalya

2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Genelkurmay İkinci Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri başarılarından dolayı TSK Üstün Hizmet Madalyası ile taltif edildi. Madalyaları Milli Savunma Bakanı Akar tarafından tevcih edilirken başarılı olan 68 personele belgeleri TSK komuta kademesi ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları tarafından verildi.

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