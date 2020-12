Milli Savunma Bakanı Akar: Karadeniz'de herhangi bir gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz Milli Savunma Bakanı Akar: Karadeniz'de herhangi bir gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz Ukrayna-Türkiye dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla "2 2" formatında toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 18 Aralık 2020, 18:46 Son Güncelleme: 18 Aralık 2020, 19:00 AA