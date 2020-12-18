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ANKARA

Milli Savunma Bakanı Akar: Karadeniz'de herhangi bir gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar: Karadeniz'de herhangi bir gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz

Ukrayna-Türkiye dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla "2 2" formatında toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın katılımıyla "2 2" formatında düzenlenen toplantının ardından konuştu.

  • Milli Savunma Bakanı Akar, "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ise Kırım Tatar Türklerine el birliğiyle nasıl daha fazla destek olabileceklerini de ele aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

Kırım Platformuna desteğimizi bugün bir kere daha yineledik. Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer platformlarda bunu açıkça söylüyoruz. Donbas bölgesindeki sorunun da yine Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz ve Donbas'taki ateşkesin küçük çaplı ihlallere rağmen devam etmesinden de memnuniyet duyuyoruz.

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