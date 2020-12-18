ABD ile asıl sorun S400 değil PKK’dır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme özel açıklamalarda bulundu. ABD’nin, Türkiye’nin savunma sanayiini hedef alan yaptırımlarıyla ilgili konuşan Akar, 2011 sonrası artan tehditlere karşı 83 milyonun korunması gerektiğini vurguladı. 1982’den beri Türkiye’nin hava savunma meselesi olduğunu ve bunun S-400 sistemleri ile noktalandığını kaydeden Akar, teknoloji transferi ve ortak üretim kriterleri çerçevesinde Rusya ile bu alışverişin olduğunu söyledi. Şeffaf bir işlem yapıldığını, gizli saklı bir şeyin olmadığını kaydeden Akar, S-400 ve F-35 arasında karışma olacağı tartışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

ABD’Lİ PİLOT DEMİŞ DİYE...

Bu mühendislik meselesi. Otursun konuşsunlar. Yetmez mi? NATO da gelsin. ABD “Olmaz” dedi. ABD’li Savunma Bakanı gittiğimizde, “F-35 S-400’ü etkiliyor” dedi. “Kim dedi” diye sorduk. “ABD’li pilot” cevabını verdi. Peki pilot kaç kere F-35 ile uçmuş, kaç kere S-400 ile karşı karşıya gelmiş? Bu şahit olmaz. İsrail’de F-35 var, Suriye’de S-400 var. Onlar etkileşime mi giriyor, kodlarını mı alıyor? Hayır. Türkiye-ABD arasında müttefiklik ilişkileri var. Bir S-400 için bunları feda mı edeceksiniz? Fiili durum çıktı. Temennimiz uygun olmayan karardan dönmeleri, sağduyunun, aklıselimin hakim olması, orta ve uzun vadeli planlarımızın dikkate alınması.

ÖNCE BUNUN CEVABINI VERİN

Aramızdaki en büyük problem S-400 değil. PKK/YPG terörist mi, değil mi? Önce oradan başlamamız gerekiyor. ABD’li dostlarımızın bunun cevabını vermesi lazım. Bunun adının konulması lazım. PKK teröristtir, YPG Suriye’deki adıdır. Bunlar bizim halkımıza, sınırlarımıza karşı tehdit. Operasyonlarımızın Kürtlere karşı yapıldığını iddia ediyorlar. Bizim Kürt kardeşlerimizle ya da başka milletlerle problemimiz yok. Bize verilen görev terörle, teröristle mücadele. Şehit olan Hatay Samandağlı Nusayri bir teğmenimizin ailesine ziyarete gittik. Bizim için ayrım yok. Birlik beraberliği görmemek acınacak bir durum.

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S-400’LERDE RUSLAR OLMAYACAK