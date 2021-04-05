Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik telefon görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristlerin büyük korku içinde olduğunu, bunun istihbarat raporlarına yansıdığını, 'korkunun dağları sardığını' belirterek 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Bu sonuna kadar devam edecek. Taarruzi bir anlayış ve operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek.' dedi.