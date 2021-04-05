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ANKARA

Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik telefon görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi İHA
Milli Savunma Bakanı Akardan kritik telefon görüşmesi
Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili savunma ve güvenlik ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristlerin büyük korku içinde olduğunu, bunun istihbarat raporlarına yansıdığını, 'korkunun dağları sardığını' belirterek 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Bu sonuna kadar devam edecek. Taarruzi bir anlayış ve operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek.' dedi.


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