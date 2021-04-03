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POLİTİKA

Akar ve TSK komuta kademesi geceyi Şırnak'ta geçirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile geceyi Şırnak'ta geçirdi ve 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Haber Merkezi AA
Akar ve TSK komuta kademesi geceyi Şırnakta geçirdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şırnak'ta.

Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Gökçeada'daki komando birliğinde yaptığı inceleme ve denetlemelerinin ardından Şırnak'a geldi.

Geceyi 23. Piyade Tümen Komutanlığında geçiren Akar ve TSK komuta kademesi, Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

DHA

Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, terörle mücadele operasyonlarında önemli bir yere sahip Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulunan Akar, görevlerindeki başarılarından dolayı jandarma birliklerini tebrik etti.

DHA

Akar, beraberindeki komutanlarla sabah saatlerinde ise 23. Piyade Tümen Komutanlığının Harekat Merkezi'ne geldi. Akar ve TSK komuta kademesi burada sınır hattı ve ötesinde çalışan birlik komutanlarıyla toplantı yaptı.

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