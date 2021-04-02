Pakistan Atak’ta kararlı ​

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in daveti üzerine 27 Mart’ta Ankara’ya gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza, iki kardeş ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğini daha da arttırmak için kararlılıklarını iletti. Org. Güler konuğuna TSK Liyakat Madalyası takdim etti. Raza Ankara temaslarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yanı sıra Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’le de görüştü.

Savunma sanayiine ait çeşitli tesisleri gezen Orgeneral Raza TUSAŞ’ı ziyaretinde, Pakistan ordusunun almak istediği T129 helikopterine binerek incelemelerde bulundu. Pakistan’ın T129 Atak helikopterindeki kararlılığı, Orgeneral Raza’nın helikopter üzerinden verdiği fotoğrafa yansıdı. Raza, resmi temaslarını tamamlayıp bugün ülkesine dönecek.

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