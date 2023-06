Milli Savunma Bakanlığı’ndan duygulandıran Babalar Günü mesajı

"Sevgili babam vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu senden öğrendik. İyiki varsın. Huzur ve güven için bulunduğum sınır ötesinde tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Her zaman ve her yerde vatan ve bayrak için zoru başarıp imkansızın biraz zaman alacağını sen öğrettin. Asla vazgeçmeyen babalarımıza selam olsun. Tüm babalara selam olsun. Ben babamdan dürüst olmayı, dik durmayı, şartlar ne olursa olsun mücadeleden asla vazgeçmemeyi öğrendim. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun."