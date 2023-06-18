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Milli Savunma Bakanlığı’ndan duygulandıran Babalar Günü mesajı

Vatan görevindeki evlatlarının yolunu gözleyen babalar için en güzel kutlama mesajını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yayınladı. MSB, sosyal medya üzerinden başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

12:06 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fedakarca vatanı için hizmet eden Mehmetçik babalarını unutmadı.

Fedakarca vatanı için hizmet eden Mehmetçik babalarını unutmadı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü'nü, görevi başındaki askerlerin yer aldığı video ile kutladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı, görev başındaki askerlerin görüntüleri yer aldı.



Videoda, tüm babalara seslenen askerler şu ifadeleri kullandı:
  • "Sevgili babam vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu senden öğrendik. İyiki varsın. Huzur ve güven için bulunduğum sınır ötesinde tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Her zaman ve her yerde vatan ve bayrak için zoru başarıp imkansızın biraz zaman alacağını sen öğrettin. Asla vazgeçmeyen babalarımıza selam olsun. Tüm babalara selam olsun. Ben babamdan dürüst olmayı, dik durmayı, şartlar ne olursa olsun mücadeleden asla vazgeçmemeyi öğrendim. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun."


#Babalar Günü
#MSB
#Mehmetçik
1 saat önce
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