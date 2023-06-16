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Areda Survey araştırdı: Türk halkının yüzde 72’si babasına her konuda güveniyor

Areda Survey’in 2 bin 646 kişinin katılımıyla 2-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yaptığı Sosyometre araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 72’si babalarına her konuda güveniyor. 2022’de yapılan araştırmaya kıyasla babalara duyulan güvenin yüzde 10,9 oranında arttığı görülüyor.

16:01 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Çatık kaşlarının altında sakladığı merhametleriyle bizi sarıp sarmalayan babalarımızı, yaşımız kaç olursa olsun sırtımızı yaslayacağımız bir güven duvarı olarak görüyoruz. Peki, Türk halkı babalarına ne kadar güveniyor? Areda Survey’in yaptığı araştırmaya göre Türk halkının yüzde 72’si babasına her konuda güvenirken, yüzde 2,2’si hiç güvenmediğini belirtiyor. Yıllara göre yapılan karşılaştırmalı analizde ise babalara duyulan güvenin 2023 yılında yüzde 10,9 oranında arttığı görülüyor.

Her konuda güven tam

Araştırmada “Babanıza güven bakımından aşağıdakilerden hangisine katılırsınız?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 72’si her konuda güvenirim, yüzde 20,9’u bazı konularda güvenirim, yüzde 2,2’i ne güvenirim ne güvenmem, yüzde 2,7’si fazla güvenmem, yüzde 2,2’si hiç güvenmem cevabını verdi. Aynı soru 2022’de sorulduğunda yüzde 61,1’i her konuda güvenirim, yüzde 29,3’ü bazı konularda güvenirim, yüzde 1,3’ü ne güvenirim ne güvenmem, yüzde 1,5’i fazla güvenmem, yüzde 6,8’i hiç güvenmem cevabını vermişti.

Kadınlar erkeklere oranla babalarına daha fazla güveniyor

Babalara duyulan güvenin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında bir farklılık var mı? Araştırmaya göre kadınların yüzde 74,8’i babalarına her konuda güven duyarken, erkeklerin yüzde 69,1’i her konuda güven duyduğunu belirtiyor. Araştırmada kadınların yüzde 5,7 oranıyla erkeklere göre babalarına daha fazla güven duyduğu görülüyor.

Metedoloji

Türkiye genelinde 2 bin 646 kişinin katılımıyla 2-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.



#Areda Survey
#Babalar Günü
#Türkiye
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