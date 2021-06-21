Gündem Milyonların gözü Kabine Toplantısında Kısıtlamalar kaldırılacak mı?
ANKARA

Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda: Kısıtlamalar kaldırılacak mı?

İki haftada bir yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, NATO toplantısı nedeniyle geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmemişti. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda düşen vaka sayılarıyla birlikte pazar günü yasaklarının kaldırılması, sokağa çıkma yasağı saatinin ileri alınması gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Diğer
Milyonların gözü Kabine Toplantısında: Kısıtlamalar kaldırılacak mı?
Arşiv

Türkiye, koronavirüs ile mücadelede yeni bir döneme girerken, artan aşı sayılarıyla birlikte kademeli normalleşmede bazı tedbirlerin kaldırılması da gündeme geldi. NTV'nin haberine göre; 21 Haziran Pazartesi günü (bugün) Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda kademeli normalleşmede yeni adımların atılması da bekleniyor.

  • Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayla vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir döneme giriyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir döneme giriyoruz

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?

1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, Pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla belli olacak.

Erdoğan'ın müjdesi sonrası kritik uyarı: Son güne bırakmayın
EKONOMİ
Erdoğan'ın müjdesi sonrası kritik uyarı: Son güne bırakmayın
Hafta içi kısıtlamanın başlangıç saatinin ötelenmesi de seçenekler arasında bulunuyor.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Artan aşılamayla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması da gündeme geldi. Kabine Toplantısı'nda bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

TURİZMDE KDV İNDİRİMİ

Toplantı sonrasında turizmciler için de bir açıklama gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda turizmcilere sağlanan ve bu ay sona erecek KDV desteği uzatılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm sektöründe KDV indirimleri haziran sonuna kadar devam edecek
EKONOMİ
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm sektöründe KDV indirimleri haziran sonuna kadar devam edecek
Abone Ol Google News
Aşı karşıtlarına uzmanından tepki

Aşı karşıtlarına uzmanından tepki

''​Sigara içenler 'aşının içindekileri bilmiyorum yaptırmam' diyor''
HDP için kritik gün

HDP için kritik gün

Kapatma davasında ilk inceleme yapılacak.
Saadet Partisi’nde deprem! Karamollaoğlu gidiyor mu?

​O eski Türkiye çok gerilerde kaldı.

​Beylikdüzü'nde kan donduran olay: Gece yarısı ortaya çıktı

​Bilim insanları ilk araştırmayı Tekirdağ'da yaptı.

Olayla ilgili ​İZSU'dan arıza açıklaması geldi.

​Gerekçe kürtaj haklarına verdiği destek.

​Aydın'da aşırı yağışlar sonrası sel felaketi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm vatandaşlara aşı çağrısı.

​İran Cumhurbaşkanı Reisi, Hamaney'e yakınlığıyla biliniyor.
Saat verip uyardı!

Saat verip uyardı!

Çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor.
Bakü'de şoke <br>eden anlar

Bakü'de şoke
eden anlar

İsviçre-Türkiye maçında sadece bir kişi alkışlandı.
Ağlatan sürpriz

Ağlatan sürpriz

​Temizlik görevlisi baba duygusal anlar yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.