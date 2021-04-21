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Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Turizm sektöründe KDV indirimleri haziran sonuna kadar devam edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm sektöründe KDV indirimleri haziran sonuna kadar devam edecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Haftası dolayısıyla sektör temsilcileriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiklerini açıkladı. Bakan Ersoy, turizm sektöründe uygulanan KDV indirimlerinin ve kısa çalışma ödeneğinin haziran sonuna kadar devam edeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Haber Merkezi AA
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm sektöründe KDV indirimleri haziran sonuna kadar devam edecek
Bakan Ersoy, turizm sektörünün temsilcileriyle birlikte.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, turizm sektörünün temsilcileriyle "Turizm Haftası" dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiklerini belirtti.

Haziran ayını da kapsayacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, turizm sektörüne yönelik iki önemli karar alındığını aktaran Ersoy, tüm sektörler için geçerli olmak üzere kısa çalışma ödeneği uygulamasına nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde devam edileceğini vurguladı.

Ersoy, şunları kaydetti:

  • "Turizm sektöründe, mayıs ayının sonunda bitecek olan KDV indirimleri haziran sonuna kadar devam edecek. Küresel salgının dünyada meydana getirdiği kriz ortamında, ülkemizin turizm sektörüne verdiği güçlü destekler için Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız."

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