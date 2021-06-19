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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir döneme giriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kemer'de otel açılışında konuştu. Turizm sektörüne yönelik önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Turizm sektörüne yönelik KDV desteğini haziran ayı sonuna kadar uzattık. Bir aylık daha uzatma talebi var. Pazartesi günü Kabine toplantımız var. Toplantının ardından ulusa seslenişimizde bu müjdeyi de açıklarız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir döneme giriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da otel açılışında konuştu. Erdoğan koronavirüs salgınında düşen vaka sayılarıyla birlikte kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte turizm sektörünü ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.


Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Bölgenin en güzel koylarından birinde yer alan, 488 odalı oteli ülkemizin turizm sektöründeki büyük atılımın sembolü olarak görüyorum.

Salgın döneminde turizmi ayakta tutmak için büyük bir çaba harcadık. Kültür ve Turizm Bakanı'mız gidilmedik ülke bırakmadı. Turizm hareketliliği için büyük çaba harcadı.

Sağlık hizmetleri konusunda çok iyi durumdaydık. Bu alanda da 'dünyada benim' diyen ülkelerin yapmadıklarını biz yaptık. Aşılamada özellikle son dönemde gerçekleşen atılımda yeni bir döneme giriyoruz. Fransa'nın ardından Rusya'nın da uçuş kararınını memnuniyetle karşılıyoruz. NATO'da bu konuyu Macron ile görüştük.

Geçtiğimiz yıl 16 milyon misafiri yakalamıştık. Bu yıl çok daha fazla olacağına eminim. Türkiye'de tatil yapan turist ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor.

KDV desteğini haziran ayı sonuna kadar uzattık.

Geçtiğimiz yıl 16 milyon misafiri yakalamıştık. Bu yıl çok daha fazla olacağına eminim. Türkiye'de tatil yapan turist ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor.

Turizm sektörüne yönelik KDV desteğini haziran ayı sonuna kadar uzattık. Bir aylık daha uzatma talebi var. Pazartesi günü Kabine toplantımız var. Toplantının ardından ulusa seslenişimizde bu müjdeyi de açıklarız.


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