Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde 5 sanığa iyi hal indirimi ile 1 yıl 8'er ay hapis

Olay, 25 Kasım 2019'da, Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Miraç Umut Bilgi'nin, okul çıkışı, bakkaldan aldığı şırıngalı çikolatanın kapağı, boğazına kaçtı. Ambulansla, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Miraç Umut Bilgi, 10 gün süren yaşam mücadelesini, 5 Aralık 2019'da kaybetti. Bilgi'nin ölümüyle ilgili savcılık soruşturmasında, 'üretici firmanın ürünü paketlemesi, üretilmesinin mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesi, maktulün ölümünde üretici firma ve satıcısının kusuru bulunup bulunmadığının tespiti ile ambalaj tasarımının insan sağlığı yönünden tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi' yönünde bilirkişi raporu istendi. Görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti, raporunu tamamlayıp savcılığa sundu. Raporda firma sahibi U.Y. ve S.Y. ile dağıtıcı firma yetkilisi H.T., K.T. ve Y.T.'nin asli kusurlu olduğu belirtildi.