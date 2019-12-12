Gündem Şırıngalı çikolata öldürdü
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Şırıngalı çikolata öldürdü

Ankara okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna takılmasıyla hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, toprağa verildi. MEB okul yöneticilerini açığa aldı. Kantinle yapılan sözleşme de feshedildi. İl Tarım Müdürlüğü ürün hakkında toplatma kararı çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Küçük Mert'in ölümüne neden olan şırınga çikolata
Küçük Mert'in ölümüne neden olan şırınga çikolata

Ankara Keçiören’de kantinden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaşan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi Mert Yağız Köksal, teneffüste rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden görevliler, çocuğa müdahale etti. Hastaneye kaldırılan öğrenci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

  • Mert Yağız Köksal
  • ***
  • Mert Köksal'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

OKUL YÖNETİCİLERİ AÇIĞA ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencinin ölümüyle ilgili müfettiş görevlendirdi. Olayla ilgili olarak okul yöneticileri açığa alındı. Bakanlık’tan konuya yapılan açıklamada şöyle denildi: “Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencimiz Mert Yağız Köksal’ın 10 Aralık 2019 Salı günü vefatıyla ilgili olay idari açıdan, Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen Maarif Müfettişlerince tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulmaktadır.

KANTİNİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Bakanlık Maarif Müfettişleri tarafından yapılan ilk incelemede, söz konusu kantin işletmesinin, ilgili mevzuat gereği okulda oluşturulan komisyon tarafından 15 Kasım 2019 tarihinde, Keçiören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ise son olarak 29 Kasım 2019 tarihinde denetlendiği görülmüştür. Soruşturmanın salahiyeti açısından, sorumluluğu olabileceği düşünülen ilgili okul yöneticileri görevden uzaklaştırılmış olup, iddialara konu olan okul kantini işletmesinin sözleşmesi feshedilmiştir. Öğrencimizin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan ve eğitim camiamızı derinden üzen bu elim hadisede sorumluluğu bulunan kişiler hakkındaki soruşturma süreci hassasiyetle yürütülmektedir. Ayrıca, söz konusu olayla ilgili adli makamlarca başlatılan soruşturma devam etmektedir.” Bu arada İl Tarım Müdürlüğü de ürün hakkında toplatma kararı çıkardı.

Toprağa verildi

  • Mert Yağız’ın dedesi, tabuta sarılarak ağladı.
  • 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal için Karşıyaka Mezarlığındaki Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesinde baba Faruk ve anne Şükran Köksal taziyeleri kabul etti. Baba Köksal ile Mert Yağız’ın dedesi, tabuta sarılarak ağladı. Bu sırada fenalaşarak bayılan küçük çocuğun dedesine sağlık ekiplerince müdahale edildi. Çocuğun cenazesi, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Mert Yağız Köksal’ın Meyra isminde 3 yaşında bir kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

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