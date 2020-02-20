Mısırlı düzensiz göçmen Yunan askerlerince darp edildiğini öne sürdü

Mısırlı 36 yaşındaki Mahmud Muhammed, tedavisi sonrası gönderildiği Edirne Göç İdaresinde yanındaki Suriyeli düzensiz göçmenle yasa dışı yolla Yunanistan'a geçmek için Meriç Nehri'ne girdiklerini söyledi.

AA

GÜNDEM Göçmene Yunan zulmü

Nehrin ortasındaki adacıkta uyurken, Yunan askerlerinin gelip kendisini uyandırarak darp ettiğini öne süren Muhammed, "Beni demir çubuklarla dövdüler. Sanırım 4-5 kişiydiler. Tüm vücudumda yüzümdeki gibi yaralar var" dedi.

GÜNDEM Yunan zulmü

AA

"Askerler her şeyimi aldı"

Muhammed, nehrin diğer tarafına geçmediğini, Yunan askerlerinin kendisinin yanına geldiğini ifade etti. Yunan askerlerinin tüm eşyalarını aldığını belirten Muhammed, "Pasaportumu, telefonumu, paramı, kıyafetlerimi, her şeyimi aldılar. Beni orada öylece bıraktılar. Daha sonra nehri geçip Türkiye'ye döndüm. Gittiğim yerleşim yerinde insanlar bana kıyafet verdi. Daha sonra jandarma geldi ve beni tedavi için hastaneye götürdü" diye konuştu.