Gündem Yunan askerleri düzensiz göçmenleri silahla dövdü Türkiyeden Allah razı olsun
EDİRNE

Yunan askerleri düzensiz göçmenleri silahla dövdü: Türkiye'den Allah razı olsun

Yunan askerleri düzensiz göçmenleri silahla dövdü: Türkiye'den Allah razı olsun

Yunan hudut askerlerince darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildiklerini öne süren düzensiz göçmenler tedavi edildi. Pakistan uyruklu Süleyman Biyen "Bizi bir evde iki gün tuttular, yemek ve su vermediler. Sonra nehir kenarına getirdiler ve dövmeye başladılar. Asker beni tüfekle dövdü, vücudumun her tarafı morardı. Allah razı olsun Türkiye'den, tedavimi yaptırdı. Bize su ve yemek verdiler" dedi.

Haber Merkezi AA
Yunan askerlerinin düzensiz göçmenleri tüfek ve silahla dövdüğü belirtildi.
Yunan askerlerinin düzensiz göçmenleri tüfek ve silahla dövdüğü belirtildi.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde aralarında darbedilmiş kişilerin de bulunduğu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresine gönderildi. Yaralı 3 göçmen tedavi ettirildi.

AA
Yunan hudut askerlerince darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildiklerini öne süren düzensiz göçmenler tedavi edildi.

Vücutlarında darp izleri olan göçmenler, yaşadıklarını tercüman aracılığıyla anlattı.

3 bin kamp kapatılacak: Yunanistan’da hükümetten mülteci kampı hamlesi
DÜNYA
3 bin kamp kapatılacak: Yunanistan’da hükümetten mülteci kampı hamlesi

"Asker beni tüfekle dövdü, vücudumun her tarafı morardı"

Pakistan uyruklu Süleyman Biyen, Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan askerleri tarafından yakalandıklarını ve askerlerin kendilerine çok kötü davrandığını ileri sürdü.

AA
Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
  • Askerin, ellerini arkadan bağladıktan sonra kendisine vurmaya başladığını anlatan Biyen, "Bizi bir evde iki gün tuttular, yemek ve su vermediler. Sonra nehir kenarına getirdiler ve dövmeye başladılar. Asker beni tüfekle dövdü, vücudumun her tarafı morardı. Allah razı olsun Türkiye'den, tedavimi yaptırdı. Bize su ve yemek verdiler " diye konuştu.

Afganistan uyruklu Bilal Tahi de Yunanistan'da yakalandıktan sonra Yunan askerinin silahıyla kafasına vurması sonucu bir süre baygın yattığını ifade etti.

AA
Vücutlarında darp izleri olan göçmenler, yaşadıklarını tercüman aracılığıyla anlattı.

Yunanistan'da asker ve polislerin düzensiz göçmenlere çok kötü davrandığını savunan Tahi, "Bir gün orada kaldıktan sonra beni zorla nehre attılar. Kendimi Türk askerine teslim ettim. Asker alır almaz beni hastaneye götürdü. Çok şükür buradayım ve iyiyim" şeklinde konuştu.

Yunan zulmü
GÜNDEM
Yunan zulmü

Yunanistan'da 2 bin sığınmacı çocuk kayıp
DÜNYA
Yunanistan'da 2 bin sığınmacı çocuk kayıp
Son 10 gün

Son 10 gün

Ödenmezse her ay için yüzde 2 gecikme zammı uygulanacak.
30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı

30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Türkiyenin yararına oldu

Türkiye'nin yararına oldu

Pentagon açıkladı: F-35 projesinde sıkıntılar bitmiyor.
Polise sürpriz yetki

Polise sürpriz yetki

​Belediye sınırları dışında artık ceza kesebilecek.
Örgütten kaçan 4 terörist teslim oldu

Örgütten kaçan 4 terörist teslim oldu

​Biri gri kategoride 4 terörist operasyonlar sonucu PKK'dan kaçtı.
Yunan işkencesi

Yunan işkencesi

​Yunan askerleri düzensiz göçmenleri silahla dövdü.

4 takımlı <br>Süper Kupa

4 takımlı
Süper Kupa

TFF Başkanı Özdemir, yeni projeyi açıkladı.

4 kıta 18 ülkeye<br> ihraç ediliyor

4 kıta 18 ülkeye
ihraç ediliyor

Hollywood'un yıldızlarının vazgeçilmezleri arasında.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Büyükanıt vefat etti

Büyükanıt vefat etti

Eşinin vefatından 4 gün sonra Büyükanıt da hayatını kaybetti.
İnançlara saygısızlık

İnançlara saygısızlık

​ABD Büyükelçiliği'nden konsolosluk çalışanlarının İslam'a karşı skandal videosuna ilk tepki.
Avrupa'nın <br>en iyi takımı

Avrupa'nın
en iyi takımı

​Milliler, savunmada 55 ülkeyi geride bıraktı.
Ölümle tehdit etti

Ölümle tehdit etti

​Rabia Naz'ın babaannesi oğlu Şaban Vatan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yağış geliyor

Yağış geliyor

​Cuma ve pazartesi günlerine dikkat.
Edepsiz adam hesap verecek

Edepsiz adam hesap verecek

Erdoğan: ​Bu hastalıklı zihniyete rağmen biz güçlüyüz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.