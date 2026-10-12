Anasayfa
Gündem
Edirne
Hamzabeyli’de 37 kilometrelik tır kuyruğu şoförleri isyan ettirdi: Perişan durumdayız

Hamzabeyli’de 37 kilometrelik tır kuyruğu şoförleri isyan ettirdi: Perişan durumdayız

14:17, 12/10/2026, Pazartesi
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Hamzabeyli’de 37 kilometrelik tır kuyruğu şoförleri isyan ettirdi: Perişan durumdayız

Edirne’de Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yaklaşık 37 kilometreyi bulan tır kuyruğu, Avrupa’ya yük taşıyan sürücüleri mağdur etti. Günlerdir geçiş sırası bekleyen şoförler, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirterek yetkililerden çözüm istedi.

Türkiye’nin farklı illerinden aldıkları yükleri Avrupa ülkelerine götüren sürücüler, uzun bekleyiş nedeniyle tuvalet, duş ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, dinlenmekte de güçlük çektiklerini ifade etti. Şoförler, sınır kapılarındaki yoğunluğun giderilmesi için randevu sistemine geçilmesini ve vize sorunlarının çözülmesini talep etti.


Türkiye’nin farklı illerinden aldıkları yükleri Avrupa ülkelerine götüren sürücüler, uzun bekleyiş nedeniyle tuvalet, duş ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, dinlenmekte de güçlük çektiklerini ifade etti. Şoförler, sınır kapılarındaki yoğunluğun giderilmesi için randevu sistemine geçilmesini ve vize sorunlarının çözülmesini talep etti.

Ankara’dan aldığı yükü Polonya’ya götüren tır şoförü Ahmet Şahin, günlerdir kuyrukta beklediklerini belirterek, "Kapılardaki sıralarımız bizi perişan etmiş durumda. Herkes çoluğunun çocuğunun rızkı için yolda. Tuvaletimiz yok, yemek yiyecek yerimiz yok. 37 kilometrelik mesafeyi iki günde katettim. Biz gezmeye, tatile gitmiyoruz; ihracat ve ithalat yapıyoruz. Yetkililerden randevu sistemiyle bu soruna çözüm bulmalarını ve vize çilesinin bitmesini istiyoruz" dedi.


Ankara’dan aldığı yükü Polonya’ya götüren tır şoförü Ahmet Şahin, günlerdir kuyrukta beklediklerini belirterek, "Kapılardaki sıralarımız bizi perişan etmiş durumda. Herkes çoluğunun çocuğunun rızkı için yolda. Tuvaletimiz yok, yemek yiyecek yerimiz yok. 37 kilometrelik mesafeyi iki günde katettim. Biz gezmeye, tatile gitmiyoruz; ihracat ve ithalat yapıyoruz. Yetkililerden randevu sistemiyle bu soruna çözüm bulmalarını ve vize çilesinin bitmesini istiyoruz" dedi.

İstanbul’dan aldığı yükü Almanya’ya götüren tır şoförü Ayhan Akça, yaklaşık 37 kilometrelik kuyruğa 15’inci kilometreden katıldığını ve üç gündür beklediğini ifade ederek, "Çok zor şartlar altındayız. Tuvalet ve yemek yiyecek yer bulamıyoruz. Yüklerimizi zamanında teslim edemediğimiz için patronlarımız arıyor ama elimizden bir şey gelmiyor. Biz ülkemize ihracat anlamında katkı sağlamak istiyoruz. Ticaret Bakanlığından ve Edirne Valiliğinden bu soruna acil çözüm bekliyoruz. Vize sorunu da yaşıyoruz, günlerimiz yollarda ve kuyruklarda geçiyor" diye konuştu.


İstanbul’dan aldığı yükü Almanya’ya götüren tır şoförü Ayhan Akça, yaklaşık 37 kilometrelik kuyruğa 15’inci kilometreden katıldığını ve üç gündür beklediğini ifade ederek, "Çok zor şartlar altındayız. Tuvalet ve yemek yiyecek yer bulamıyoruz. Yüklerimizi zamanında teslim edemediğimiz için patronlarımız arıyor ama elimizden bir şey gelmiyor. Biz ülkemize ihracat anlamında katkı sağlamak istiyoruz. Ticaret Bakanlığından ve Edirne Valiliğinden bu soruna acil çözüm bekliyoruz. Vize sorunu da yaşıyoruz, günlerimiz yollarda ve kuyruklarda geçiyor" diye konuştu.

İstanbul’dan yüklediği ürünleri Almanya’ya götüren tır şoförü Bedir Köse ise iki gündür kuyrukta beklediğini belirterek, "İstanbul’dan yükledim, Almanya’ya gidiyorum. 37 kilometre sıraya girdik, bugün ikinci günümüz. Takograflarımız da bitiyor, şu an daha 15-15 kilometre daha önümüzde yol var. 23 saattir buradayız biz şu an. Önümüzde bir 15 kilometre daha yol var, zaten çalışmıyor kapılar. Buna bir çözüm ben de desem bilmiyorum artık nasıl olacak bu işler. Kimse de ilgilenmiyor. Bu işten çok mağdur durumdayız buralarda. Banyosu, tuvaleti, duşu, yemeği, içeceği, bir de mülteci sıkıntısı var burada. Yetkililerin bizi görmesini tavsiye ederim ama bizi gören de görmezden geliyor, başka bir şey yok. Onlar da illaki bu durumları biliyorlar. Buradan dünyanın arazisi geçiyor, polisi geçiyor, amiri geçiyor, gümrükçüsü geçiyor. Görmüyor mu buraları? Hiç mi üzülmüyor buradaki millete insan?" ifadelerini kullandı.



İstanbul’dan yüklediği ürünleri Almanya’ya götüren tır şoförü Bedir Köse ise iki gündür kuyrukta beklediğini belirterek, "İstanbul’dan yükledim, Almanya’ya gidiyorum. 37 kilometre sıraya girdik, bugün ikinci günümüz. Takograflarımız da bitiyor, şu an daha 15-15 kilometre daha önümüzde yol var. 23 saattir buradayız biz şu an. Önümüzde bir 15 kilometre daha yol var, zaten çalışmıyor kapılar. Buna bir çözüm ben de desem bilmiyorum artık nasıl olacak bu işler. Kimse de ilgilenmiyor. Bu işten çok mağdur durumdayız buralarda. Banyosu, tuvaleti, duşu, yemeği, içeceği, bir de mülteci sıkıntısı var burada. Yetkililerin bizi görmesini tavsiye ederim ama bizi gören de görmezden geliyor, başka bir şey yok. Onlar da illaki bu durumları biliyorlar. Buradan dünyanın arazisi geçiyor, polisi geçiyor, amiri geçiyor, gümrükçüsü geçiyor. Görmüyor mu buraları? Hiç mi üzülmüyor buradaki millete insan?" ifadelerini kullandı.
Başlıklar :hamzabeylihamzabeyli sınır kapısıbulgaristanedirne
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026