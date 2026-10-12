Hamzabeyli’de 37 kilometrelik tır kuyruğu şoförleri isyan ettirdi: Perişan durumdayız

İstanbul’dan yüklediği ürünleri Almanya’ya götüren tır şoförü Bedir Köse ise iki gündür kuyrukta beklediğini belirterek, "İstanbul’dan yükledim, Almanya’ya gidiyorum. 37 kilometre sıraya girdik, bugün ikinci günümüz. Takograflarımız da bitiyor, şu an daha 15-15 kilometre daha önümüzde yol var. 23 saattir buradayız biz şu an. Önümüzde bir 15 kilometre daha yol var, zaten çalışmıyor kapılar. Buna bir çözüm ben de desem bilmiyorum artık nasıl olacak bu işler. Kimse de ilgilenmiyor. Bu işten çok mağdur durumdayız buralarda. Banyosu, tuvaleti, duşu, yemeği, içeceği, bir de mülteci sıkıntısı var burada. Yetkililerin bizi görmesini tavsiye ederim ama bizi gören de görmezden geliyor, başka bir şey yok. Onlar da illaki bu durumları biliyorlar. Buradan dünyanın arazisi geçiyor, polisi geçiyor, amiri geçiyor, gümrükçüsü geçiyor. Görmüyor mu buraları? Hiç mi üzülmüyor buradaki millete insan?" ifadelerini kullandı.







