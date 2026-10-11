Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 30 kilometreyi buldu

Seyahat süresi 54 dakikaya düştü: İl sayısı 14'e çıktı harita genişliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısını da böylece 11’den 14’e yükselttik. Çerkezköy-Edirne tren seferlerimizi de Edirne’den başlattık, böylece iki merkezimiz arasında seyahat süresi 54 dakikaya düştü" dedi.