Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 30 kilometreyi buldu
Bulgaristan'ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları sebebiyle araçların yönlendirildiği Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 30 kilometreyi bulan tır kuyruğu meydana geldi. Bulgar tarafında işlemlerin yavaş ilerlemesi ve kapasitenin yetersiz kalması sonucu uzun süre beklemek zorunda kalan sürücüler mağduriyet yaşadıklarını belirtti.
Bulgaristan'ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle Kapıkule'nin yoğunluğunun kaydığı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 30 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.
Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle bu güzergahı kullanamayan tır sürücüleri, yurt dışına çıkış için Hamzabeyli'ye yöneldi.
Hamzabeyli'deki yoğunluğun artması ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması nedeniyle tır kuyruğu sınır kapısından itibaren 30 kilometreye ulaştı.
Tır sürücüsü Zeki Akar, Kapitan Andrevo'daki tadilatın Hamzabeyli'deki yoğunluğu artırdığını söyledi.
Çalışmaların sürdüğü kapıda yalnızca iki peronun hizmet verdiğini belirten Akar, Bulgaristan tarafındaki işlemlerin yavaş ilerlediğini öne sürdü.
Sürücü İbrahim Uzuner de uzun bekleyişin kendisi gibi çok sayıda tır sürücüsünü mağdur ettiğini kaydetti.