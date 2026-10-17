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Meriç Nehri’nde kayıp iki çocuk aranırken korkunç bir olay yaşandı: Yarım ceset bulundu

Meriç Nehri’nde kayıp iki çocuk aranırken korkunç bir olay yaşandı: Yarım ceset bulundu

00:05, 17/10/2026, Cumartesi
IHA
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Meriç Nehri’nde kayıp iki çocuk aranırken korkunç bir olay yaşandı: Yarım ceset bulundu

Edirne’de Meriç Nehri’nde botun alabora olması sonucu kaybolan iki çocuğu arama çalışmaları 2’nci gününde devam ederken, ekipler nehirde bedeninin yarısı bulunmayan başka bir ceset buldu.

Olay, Meriç Nehri’nin Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 5 kişilik aile, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isterken bindikleri botun alabora olması sonucu nehre düştü. 

Olay, Meriç Nehri’nin Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 5 kişilik aile, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isterken bindikleri botun alabora olması sonucu nehre düştü.&nbsp;

 Anne, baba ve çocuklarından biri nehirdeki adacığa ulaşarak kurtulurken, akıntıya kapılan 2 çocuk kayboldu.

&nbsp;Anne, baba ve çocuklarından biri nehirdeki adacığa ulaşarak kurtulurken, akıntıya kapılan 2 çocuk kayboldu.

Sudan çıkarılan 12 yaşındaki kız çocuğu ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Sudan çıkarılan 12 yaşındaki kız çocuğu ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.&nbsp;

Kayıp çocukları bulmak için nehirde arama çalışması başlatan ekipler, çalışmalar sırasında başka bir cesede rastladı. Bedeninin yarısının bulunmadığı belirlenen ceset, sudan çıkarılarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kayıp çocukları bulmak için nehirde arama çalışması başlatan ekipler, çalışmalar sırasında başka bir cesede rastladı. Bedeninin yarısının bulunmadığı belirlenen ceset, sudan çıkarılarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kayıp 2 çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalara İzmir ve Tekirdağ’dan gelen jandarma su altı arama kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler de katıldı. Ekiplerin Meriç Nehri’ndeki arama çalışmaları 2’nci gününde devam ediyor.


Kayıp 2 çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalara İzmir ve Tekirdağ’dan gelen jandarma su altı arama kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler de katıldı. Ekiplerin Meriç Nehri’ndeki arama çalışmaları 2’nci gününde devam ediyor.
Başlıklar :EdirneMeriç NehriKayıpCeset
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