Meriç Nehri’nde kayıp iki çocuk aranırken korkunç bir olay yaşandı: Yarım ceset bulundu

Kayıp 2 çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalara İzmir ve Tekirdağ’dan gelen jandarma su altı arama kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler de katıldı. Ekiplerin Meriç Nehri’ndeki arama çalışmaları 2’nci gününde devam ediyor.



