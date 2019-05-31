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EDİRNE

Göçmene Yunan zulmü

Yunan polisi sınırda yakaladığı 3 göçmeni elektrikli şokla etkisiz hale getirdikten sonra sopalarla öldüresiye dövüp Meriç Nehri’ne attı. Mısırlı Hasan Mahmut ve Ahmet Samir ile Iraklı İbrahim Hıdır 2 gün aç bırakıldıklarını söyledi. Türkiye’nin korumaya aldığı göçmenler tedavi altında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elektrikli copla dövülen Mahmut’un sırtı bu halde.
Elektrikli copla dövülen Mahmut’un sırtı bu halde.

Türkiye-Yunanistan sınır hattında kaçak göçmenlerin dramı devam ediyor. Yunan polisi tarafından etkisiz hale getirilip işkence edilen göçmenler yine Meriç Nehri’ne atıldı. Sınır hattında görevli Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yarı çıplak ve bitkin halde bulunan göçmenler koruma altına alınarak tedavi edildi.

İbrahim Hıdır (Solda) Hasan Mahmut (Ortada) ve Ahmet Samir (Sağda)

6 Yunan polisi gözetiminde 10’arlı gruplar halinde botlarla Türkiye tarafına geri gönderildiklerini belirten Mısırlı Hasan Mahmut (18) ve Ahmet Samir (26) ile Iraklı İbrahim Hıdır (35), 2 gün aç bırakıldıklarını, karakolda başlayan darp ve şiddetin Meriç Nehri kıyısında ve botta sürdüğünü söyledi. Göçmenler, sopalarla dövülüp bacaklarına plastik mermi sıkıldığını, elektroşoka maruz kaldıklarını anlattı.

ELEKTROŞOK PLASTİK MERMİ

Hıdır’ın bacaklarındaki mermei izleri hala duruyor.

Elbisesi ve parası alınıp zorla Türkiye'ye gönderilen Iraklı Hıdır, “Bizlere konuşma fırsatı bile vermeden vurmaya başladılar. Plastik mermi sıktılar, elektroşok uyguladılar. Ters kelepçe ile bağladılar” dedi. Türk askerinin kendilerine çok iyi davrandığını belirten Hıdır Türkiye'ye teşekkür etti. Yunan polisinin kendilerini ıssız bir yere götürüp işkence ettiğini söyleyen Mısırlı Mahmut da “Üzerimizdeki tüm kıyafetleri çıkarıp elektrik copla dövdüler” şeklinde konuştu. Vahşice dövülen diğer göçmen Samir de zorla Türkiye'ye geri gönderildiklerini söyledi. "Geri itme/push back" olarak da adlandırılan uygulama, Cenevre, Avrupa İnsan Hakları ve BM İşkenceye Karşı Sözleşmelerine aykırı olarak son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulanıyor.

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