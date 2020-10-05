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ANKARA

MİT ve Ankara Emniyeti'nden DEAŞ'a operasyon - Son dakika haberleri

MİT ve Ankara Emniyeti'nden DEAŞ'a operasyon: 24'ü Irak, biri Finlandiya uyruklu 25 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak operasyonunda 24'ü Irak, bir Finlandiya uyruklu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi.
Sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile MİT Bölge Başkanlığınca koordineli olarak yapılan uluslararası risk analiz çalışmaları sonucu terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına, Suriye'de örgüt içinde bulunduklarına dair haklarında istihbari bilgiler elde edilen 29 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Sabah erken saatlerde yapılan operasyonda 24'ü Irak, biri Finlandiya uyruklu olmak üzere toplam 25 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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