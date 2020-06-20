Ankara'da terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 24 gözaltı

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LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Birinci oturumda 50 soru için öğrencilere 75 dakika süre verildi. İkinci oturum saat 11.30'da başlayacak, adaylara 40 soruluk sayısal alan testi için 80 dakika süre verilecek. Sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla saat 15.00'e kadar 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.