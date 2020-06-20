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Ankara'da terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 24 gözaltı - Son dakika haberleri

Ankara'da terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 24 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Haziran 2020 günü il genelinde 2 ayrı operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 24 zanlı yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Haziran 2020 günü il genelinde 2 ayrı operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları ve çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 26 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 4 Türk vatandaşı, 18 Irak, 2 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.

Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.

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