Motosiklet hırsızlarına böyle engel oldu, kahraman vatandaş bir an bile düşünmeden hırsızların üstüne atladı Kağıthane'de kaldırıma park edilen motosikleti çalmaya çalışan hırsızlara bir vatandaş engel oldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İdris Patlı, "Korkmadan üzerlerine gittim, kendimi düşünmedim, o an sadece motosikleti kurtarmak istedim. O gün, o motosikletin sahibinin acı yaşamasına engel oldum" dedi.

Haber Merkezi 28 Ekim 2019, 10:52 Son Güncelleme: 28 Ekim 2019, 10:59 DHA