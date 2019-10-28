Gündem Motosiklet hırsızlarına böyle engel oldu, kahraman vatandaş bir an bile düşünmeden hırsızların üstüne atladı
İSTANBUL

Motosiklet hırsızlarına böyle engel oldu, kahraman vatandaş bir an bile düşünmeden hırsızların üstüne atladı

Motosiklet hırsızlarına böyle engel oldu, kahraman vatandaş bir an bile düşünmeden hırsızların üstüne atladı

Kağıthane'de kaldırıma park edilen motosikleti çalmaya çalışan hırsızlara bir vatandaş engel oldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İdris Patlı, "Korkmadan üzerlerine gittim, kendimi düşünmedim, o an sadece motosikleti kurtarmak istedim. O gün, o motosikletin sahibinin acı yaşamasına engel oldum" dedi.

Haber Merkezi DHA
İdris Patlı, Cihangir Erkan'ın motosikletinin çalındığını anladı ve hırsızlara müdahale etti.
İdris Patlı, Cihangir Erkan'ın motosikletinin çalındığını anladı ve hırsızlara müdahale etti.

Olay geçen hafta Kağıthane Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Cihangir Erkan motosikletini kaldırıma park etti. Motosikletle gelen 2 kişi, Cihangir Erkan'ın motosikletinin önce disk, ardından direksiyon kilidini kırarak götürmeye çalıştı.

O sırada durakta otobüs bekleyen İdris Patlı, Cihangir Erkan'ın motosikletinin çalındığını anladı ve hırsızlara müdahale etti. Patlı motosikleti götürmeye çalışan hırsızın üstüne atladı. Şüpheli Patlı'nın elinden kurtulmayı başarırken, hırsızlar geldikleri motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

Motosiklet hırsızlarına böyle engel oldu
OYNAT 01:09
Motosiklet hırsızlarına böyle engel oldu
Kağıthane'de kaldırıma park edilen motosikleti çalmaya çalışan hırsızlara bir vatandaş engel oldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


"Korkmadan üzerlerine gittim"

Motosiklet hırsızlarını engelleyen İdris Patlı "Otobüs beklerken iki kişi geldi. İki kişi oldukları için birini motosikletin sahibi sandım. Geldikleri motosikleti de çalışır halde bıraktılar. Park halindeki motosikletin biri ön disk kilidine eğildi, diğeri ayaktaydı, çat diye bir kırılma sesi geldi. O da benim dikkatimi çekti.

  • Motosikleti çaldıklarını fark edince hemen üzerlerine fırladım. O an müdahale ettim, ikisi de geldikleri motosiklete binip kaçtılar. O an motosikleti kurtarmanın peşindeydim, insanlık görevimi yaptım. Yapabildiysem ne mutlu bana. Sahibi de dişçideymiş, geldiğinde şoktaydı o da bir şey diyemedi. Korkmadan üzerlerine gittim, kendimi düşünmedim, o an sadece motosikleti kurtarmak istedim. O gün o motosikletin sahibinin acı yaşamasına engel oldum" dedi.

DHA
Durakta otobüs bekleyen İdris Patlı, Cihangir Erkan'ın motosikletinin çalındığını anladı ve hırsızlara müdahale etti.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Olay anı da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Cihangir Erkan motosikletini park ediyor, onu takip eden araçtan inen bir kişi, bir süre motosikleti izleyerek telefon ile konuşuyor, daha sonra aracına binerek uzaklaşıyor. Ardından motosiklet ile gelen 2 kişi, motosikletin önce disk kilidini ardında direksiyon kilidini kırarak götürmeye çalışıyor. İdris Patlı'nın hırsızlara müdahale etmesi ve hırsızların da motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşması yine güvenlik kameralarına yansıyor.

İtalya’da 2 tabak makarnaya 430 euro hesap kesen restoran artık sinek avlıyor
DÜNYA
İtalya’da 2 tabak makarnaya 430 euro hesap kesen restoran artık sinek avlıyor
Terörle mücadelede önemli bir kazanım

Terörle mücadelede önemli bir kazanım

Kalın, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin konuştu.
Halka çöp başkana VIP

Halka çöp başkana VIP

​Çöplüğe dönen Maltepe'de 'acil afet' kapsamında VIP araç kiralandı.
Bağdadiyi İdlibe kim götürdü?

Bağdadi'yi İdlib'e kim götürdü?

İsrail ve Suudi Arabistan istihbaratı rol almış olabilir.
Yarı fiyatına satılık

Yarı fiyatına satılık

​Antalya Kemer'deki 5 yıldızlı otele icra şoku.
Avrupa’da bir Sualtı Hapishanesi: Rummu

Avrupa’da bir Sualtı Hapishanesi: Rummu
AB ertelemeyi <br>kabul etti

AB ertelemeyi
kabul etti

İngiltere'nin Brexit talebinde yeni gelişme.

11 Kasım 11.11'de başlayacak

11 Kasım 11.11'de başlayacak

​Pakdemirli duyurdu: #GeleceğeNefes seferberliğimize katılın.

Türkiye kritik<br>roller üstlendi

Türkiye kritik
roller üstlendi

Bağdadi operasyonuna Ankara farklı noktalarda destek oldu.

PYD, DEAŞ'lı teröristleri petrol tankerlerinde kaçırmış

PYD, DEAŞ'lı teröristleri petrol tankerlerinde kaçırmış

​DEAŞ sözcüsünün petrol tankerinde öldürülmesi örgüt yöntemini deşifre etti.
Devrim 58 yaşında

Devrim 58 yaşında

Üretilseydi bugün dünya markası olabilirdi.
Resmen satıldı

Resmen satıldı

Avrupa'nın en büyük yünlü kumaş üreticisiydi.
Su altında <br>asker selamı

Su altında
asker selamı

Şahika Ercümen dünya rekorunu kırdı.
Sonun başlangıcında<br>MİT'in izi var

Sonun başlangıcında
MİT'in izi var

En kritik bilgiler Türkiye'nin yakaladığı isimden gitti.
29 Ekim mesajında terör vurgusu

29 Ekim mesajında terör vurgusu

​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mesaj yayımladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.