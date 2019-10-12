Dünya İtalyada 2 tabak makarnaya 430 euro hesap kesen restoran artık sinek avlıyor
AVRUPA

İtalya’da 2 tabak makarnaya 430 euro hesap kesen restoran artık sinek avlıyor

İtalya’da 2 tabak makarnaya 430 euro hesap kesen restoran artık sinek avlıyor

İtalya'nın başkenti Roma'da iki Japon turiste 2 tabak makarna için 430 euro hesap kestiği iddia edilen Antico Caffe di Marte isimli restoran çıkan haberlerden etkilendi. Restorana neredeyse hiç müşteri uğramazken yemek saatlerinde masalar tamamen boş kalıyor. Restoran çalışanları müşteri çekmeye çalışıyor ancak turistler ilgi göstermiyor. İtalyan restoran hakkında bu olaydan daha önce de gezi sitelerinde özellikle fahiş fiyatlarıyla ilgili yorumlar yapıldığı ortaya çıktı. Restoranın menüsünden en pahalı yemeğin ise 45 euro olduğu görülüyor.

Haber Merkezi Diğer
Restoran çalışanları caddeden geçen turistlere menüleri uzatarak müşteri çekmeye çalışıyor ancak başarılı olamıyor.
Restoran çalışanları caddeden geçen turistlere menüleri uzatarak müşteri çekmeye çalışıyor ancak başarılı olamıyor.

İki Japon turist Roma'nın merkezindeki Castel Sant'Angelo’ya (Kutsal Melek Kalesi) yakın bir mesafede bulunan Antico Caffe di Marte’nin 4 Eylül’de yedikleri yemek için restoranın kendilerine 429,8 euro (yaklaşık 2750 TL) hesap kestiğini belirterek faturayı internette yayımladı. Faturada 349,80 euro hesap ve 80 euro bahşiş yazıyor. Turistler, iki tabak deniz ürünlü makarna ve su için bu hesabın geldiğini savunuyor.

  • İtalyan basınında çıkan haberlere göre restoranın sahibi bu faturayı yalanlamadı. Euronews'te yer alan habere göre restoran sahibi "Bizde fiyatlar şeffaf. Makarnalarımız maksimum 16 euro, bu hesap için taze balık yemiş olmalılar” savunmasında bulundu.

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Harran'a kardeş Alberobello
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Tüketici hakları derneği Codacons iddiaların doğrulanması halinde restorana ceza verileceğini bildirdi ancak dernekten şu ana kadar başka açıklama gelmedi.

İki Japon turist restoranın kendilerine 429,8 euro (yaklaşık 2750 TL) hesap kestiğini belirterek faturayı internette yayımladı.

Masalar bomboş

Restoranda 7-8 Ekim tarihlerinde iki öğlen yemeğinde neredeyse hiç müşterinin gelmediği görüldü. Restoran çalışanları caddeden geçen turistlere menüleri uzatarak müşteri çekmeye çalışıyor ancak bunda başarılı olamadıkları görülüyor. Masalar hep boş.

Restoran menüsünde fiyatlar olağan dışı değil. Spagetti 8 euro, somonlu penne ise 15 euro. 20 euroyu aşan çok az ürün var. En pahalı seçenek ise karışık deniz ürünleri ızgarası. Bunun fiyatı 45 euro. Hesaba ayrıca yüzde 10 servis ücreti ekleniyor.

Restoranın sahibi fahiş hesap faturasıyla ilgili konuşmak istemedi.

Restoran menüsünde fiyatlar olağan dışı değil.

"Gerçekten de hırsızlar"

  • Gezi yorum sitesi tripadvisor’daki yorumlarda da 4 Eylül’den önce fahiş faturalara ilişkin yorumlar dikkat çekiyor. 2 Mayıs 2019’da bir kişi “Gerçekten de hırsızlar. Fiyatlar hakkında yalan söylüyorlar, tek bir tabak yemek için 97 euro tahsil ediyorlar. Mümkünse uzak dur.” yorumu yaptı.

2 Nisan’daki yorumda ise “Faturada belirtilmeyen ekstra ücreti aldılar” deniliyor.

Girişlerin ücretli olduğu İtalya'nın en ünlü kenti: Venedik
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2 Eylül 2018’de ise başka bir kişi “Agresif ve kötü insanlar. Burası son yıllarda İtalyanların misafirperver saygınlığını harap eden utanç verici bir yer...” yorumunda bulundu.

Ağustos 2019’da da başka bir müşteri 433,4 euro hesap ödediğini yazdı. 2 kilogram bile gelmeyecek balığın 4,8 kilogram olduğu iddiasıyla bu hesabın çıktığını belirten müşteri buna itiraz ettiklerinde ise Asyalı yalancı turistler olarak karşılık gördüklerini bildirdi.

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