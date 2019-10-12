İtalya’da 2 tabak makarnaya 430 euro hesap kesen restoran artık sinek avlıyor

İki Japon turist Roma'nın merkezindeki Castel Sant'Angelo’ya (Kutsal Melek Kalesi) yakın bir mesafede bulunan Antico Caffe di Marte’nin 4 Eylül’de yedikleri yemek için restoranın kendilerine 429,8 euro (yaklaşık 2750 TL) hesap kestiğini belirterek faturayı internette yayımladı. Faturada 349,80 euro hesap ve 80 euro bahşiş yazıyor. Turistler, iki tabak deniz ürünlü makarna ve su için bu hesabın geldiğini savunuyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre restoranın sahibi bu faturayı yalanlamadı. Euronews'te yer alan habere göre restoran sahibi "Bizde fiyatlar şeffaf. Makarnalarımız maksimum 16 euro, bu hesap için taze balık yemiş olmalılar” savunmasında bulundu.

OYNAT 02:41 Harran'a kardeş Alberobello Alberobello, İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba. ilk bakışta Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yer alan evlere benzer yapılar bizi karşılıyor. Yapımında harç kullanılmadan, üstü üste dizilen taşlarla oluşturulan bu evlerin yapılış amacı ise çok ilginç... BiP'te paylaş

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Tüketici hakları derneği Codacons iddiaların doğrulanması halinde restorana ceza verileceğini bildirdi ancak dernekten şu ana kadar başka açıklama gelmedi.

İki Japon turist restoranın kendilerine 429,8 euro (yaklaşık 2750 TL) hesap kestiğini belirterek faturayı internette yayımladı.

Masalar bomboş

Restoranda 7-8 Ekim tarihlerinde iki öğlen yemeğinde neredeyse hiç müşterinin gelmediği görüldü. Restoran çalışanları caddeden geçen turistlere menüleri uzatarak müşteri çekmeye çalışıyor ancak bunda başarılı olamadıkları görülüyor. Masalar hep boş.

Restoran menüsünde fiyatlar olağan dışı değil. Spagetti 8 euro, somonlu penne ise 15 euro. 20 euroyu aşan çok az ürün var. En pahalı seçenek ise karışık deniz ürünleri ızgarası. Bunun fiyatı 45 euro. Hesaba ayrıca yüzde 10 servis ücreti ekleniyor.

Restoranın sahibi fahiş hesap faturasıyla ilgili konuşmak istemedi.

Restoran menüsünde fiyatlar olağan dışı değil.

"Gerçekten de hırsızlar"

Gezi yorum sitesi tripadvisor’daki yorumlarda da 4 Eylül’den önce fahiş faturalara ilişkin yorumlar dikkat çekiyor. 2 Mayıs 2019’da bir kişi “Gerçekten de hırsızlar. Fiyatlar hakkında yalan söylüyorlar, tek bir tabak yemek için 97 euro tahsil ediyorlar. Mümkünse uzak dur.” yorumu yaptı.

2 Nisan’daki yorumda ise “Faturada belirtilmeyen ekstra ücreti aldılar” deniliyor.

FOTOĞRAF 9 ​İtalya'da 2019 devlet bütçesine göre, Venedik'e giden turistlerden kente giriş vergisi adı altında ek ücret alınması öngörülüyor. Mecliste kabul edilen 2019 devlet bütçesinde, Venedik'e giden turistlerden düşük sezonda 2,5, yüksek sezonda ise 5 ile 10 avro arasında kente giriş parası alınması maddesi yer aldı. Venedik Belediyesinin de talebi olan kente giriş vergisinin, otobüs, uçak, tren ve gemi biletlerine ekleneceği bildirildi. Venedik Belediyesinin de talebi olan kente giriş vergisinin, otobüs, uçak, tren ve gemi biletlerine ekleneceği bildirildi. Venedik'te şu ana kadar turistlere uygulanan ve otellerin aldığı konaklama vergisinin ise kente giriş vergisi ile birlikte sona ereceği belirtildi. Venedik, en fazla turist çeken üç kentten biri Öte yandan, Roma ve Milano'dan sonra İtalya'nın en çok turist alan 3'üncü kenti olan Venedik'e resmi rakamlara göre yılda yaklaşık 19 milyon turist geliyor. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan ve 100'den fazla adayı birbirine bağlayan kanalları ve köprüleriyle tanınan Venedik, son yıllarda fazla turistten dolayı bölge halkının protestolarına sahne oluyor. Venedikliler, bölge ekonomisi için turizmin önemli olmasına rağmen aşırı turistin günlük hayatlarını olumsuz etkilediğinden şikayet ediyor. Girişlerin ücretli olduğu İtalya'nın en ünlü kenti: Venedik İtalyan Meclisinde kabul edilen 2019 bütçesine göre, Venedik'e giden turistlerden 2,5 ile 10 avro arasında giriş ücreti alınacak. BiP'te paylaş

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2 Eylül 2018’de ise başka bir kişi “Agresif ve kötü insanlar. Burası son yıllarda İtalyanların misafirperver saygınlığını harap eden utanç verici bir yer...” yorumunda bulundu.

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Ağustos 2019’da da başka bir müşteri 433,4 euro hesap ödediğini yazdı. 2 kilogram bile gelmeyecek balığın 4,8 kilogram olduğu iddiasıyla bu hesabın çıktığını belirten müşteri buna itiraz ettiklerinde ise Asyalı yalancı turistler olarak karşılık gördüklerini bildirdi.