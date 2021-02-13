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POLİTİKA

MSB: 2 terörist sağ olarak ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 teröristin sağ olarak ele geçirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
MSB, operasyona ilişkin son gelişmeyi Twitter hesabından paylaştı.
MSB, operasyona ilişkin son gelişmeyi Twitter hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada,

"Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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