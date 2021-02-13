MSB: 2 terörist sağ olarak ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada,

"Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir.



Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir. pic.twitter.com/pklfcR2iVY REKLAM February 13, 2021

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