MSB: 2 terörist sağ olarak ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada,
"Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir.
Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir. pic.twitter.com/pklfcR2iVY
Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir.