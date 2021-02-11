Gara’ya komando pençesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak’ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör örgütü PKK’ya ait hedeflere yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı başlattı. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun dün saat 02.55’ten itibaren başladığını duyurdu. Harekat, TSK’nın Irak kuzeyinde icra ettiği Pençe operasyonları sonucu ağır kayıplar veren PKK’nın Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespiti üzerine yapıldı.

ÖNCE HAVADAN SONRA KARADAN

Pençe Kartal-2 Harekatı ile Gara bölgesinde insansız hava araçları ve istihbarat teşkilatı ve yerel unsurlardan elde edilen istihbarat bilgileri neticesinde belirlenen hedefler savaş uçaklarıyla yerle bir edildi. Hava Kuvvetleri’nin istihbarata dayalı operasyonlarının ardından bölgeye Kara Kuvvetleri’nin seçkin birlikleri indirildi. Pençe Kartal-2 Hava Harekatı’nın devamında bölgede geniş kapsamlı Pençe Kaplan-2 Kara Harekatı başlatılması bekleniyor.

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SİNCAR KAPISI AÇILACAK

Terör örgütü, Sincar’a uzanan bir kapı olan Gara’da, Sincar yolunu kapatmak için son dönemde yoğun olarak yuvalandı. Harekatların devamında bölge, özel birlik ve komando harekatlarıyla terörist unsurlardan tamamen arındırılacak, Sincar kapısı açılacak. Pençe harekatlarının ilki haziran 2020’de düzenlenmişti. bu harekatlarda Zap, Avaşin Basyan, Hakurk, Kandil Dağı, Karacak, Sincar ve Haftanin’deki hedefler yok edilmişti.

Kadın PÖH’ler nöbette

Yurdun doğusunda terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlar kararlılıkla sürerken Doğu Karadeniz kırsalında Polis Özel Harekat (PÖH) timleri de kar kış demeden arama tarama ve baskınlarla arazide teröristlere aman vermiyor. Bölgede son 3 yılda bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren timlerin arasına yeni katılan kadın PÖH’ler de zorlu arazi şartlarında sırtlarında 40 kilograma yakın teçhizat, keskin nişancı tüfeği ve makineli tüfeklerle operasyonlara destek veriyor. Gümüşhane’de, PÖH’ler kadın özel harekatçıların da katılımıyla kırsalda terör örgütüne yönelik kış operasyonlarında etkin rol üstleniyor.

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Hakkari’de de Eren’le vurduk

Yurt dışında terör örgütüne Pençe Kartal-2 Harekatı ile darbe indiren TSK, yurt içinde de hız kesmeden mücadeleye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de 2 bin 218 personelin katılımıyla “Eren-9 Kazan-Han Yaylası” operasyonunun başlatıldığını bildirdi. Operasyona, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 218 personel (129 operasyonel tim) katılıyor. Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.