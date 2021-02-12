​PKK’ya Gara’da ağır darbe: Başlarına yıktık!

Yurt içinde sayıları 300’e kadar düşen teröristlere, yurt dışında da aman verilmiyor. Pençe Kartal-2 Harekatı başlatan Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki 35 kilometre derine inerek hem Kandil-Sincar arasındaki lojistik hattı kesti, hem de Gara bölgesinde eylem hazırlığı yapan teröristlerin tepesine bindi.

ELEBAŞI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçtiğimiz yıl Eylül ayında Hakkari’nin Çukurça ilçesinin tam karşısında bulunan Gara bölgesinde terör örgütü PKK’ya ağır darbeler indirmiş, terör örgütünün sözde Gara sorumlusu ’Jir’ kod adlı Mazlum Demir öldürülmüştü. Örgütün lojistik merkezleri de hava harekatı ile havaya uçurulmuş, örgütün bölgedeki yapılanması büyük oranda dağılmıştı.

10 NOKTADA ÇATIŞMA

Güvenlik güçleri, örgütün bu bölgede yeniden yapılanmaya çalıştığını, yeni mevziler oluşturduğunu, Gara’ya Kandil’den terörist ve cephane sevk edildiğini belirledi. Bu bilgiler üzerine 10 Şubat gecesi başlayan operasyon dün de hız kesmeden devam etti. Özel Kuvvetler ve komandolardan oluşan seçkin birlikler, alan kontrolüne başladı. Örgütün barınma ve lojistik deposu olarak kullandığı mağaralara baskınlar düzenlendi. 10 ayrı noktada sıcak çatışmalar yaşandı, çok sayıda örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

50 NOKTA VURULDU

SİHA, İHA ve F16’ların da destek verdiği operasyonda teröristlerin gizlendiği 50’ye nokta havadan vuruldu. Hava operasyonları ve Pençe-Kaplan Harekatları ile Kuzey Irak’ta daha güneye kaçmak zorunda kalan PKK’nın, Gara’yı gözetleme ve sızma noktası olarak kullanmak istediği belirtiliyor. Örgütün bölgede konaklama ve silah depolamak amacıyla çok sayıda mağarayı kullandığı ifade ediliyor. TSK’nın hedefi ise bölgeyi temizleyerek Kandil ile Sincar arasındaki lojistik hattı kesmek ve sızmaları engellemek.

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BAŞLARINA YIKTIK!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı’na ilişkin, “Teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktık” dedi. Akar, Kış 2021 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’ndeki konuşmasında, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ

Gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde terörle mücadelenin sürdüğünü ifade eden Akar, “Irak’ın kuzeyinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yapmakta olduğumuz mücadele devam edecek. Bu terör belasından Iraklı kardeşlerimizi ve Türkiye’yi kurtaracağız. Bu konudaki çalışmalar artan bir şiddetle devam etmektedir” dedi.

ORADA ETKİSİZ HALE GETİRİLECEK

Irak’ın kuzeyindeki teröristlerin varlığının devam ettiği, belirli yerlerde toplandıkları ve bir saldırı hazırlığı içinde oldukları yönünde istihbarat alınması sonrasında Pençe Kartal-2 Harekatı’nın başladığını hatırlattı. Akar “Bunun amacı, teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktık, yeni baştan birtakım yerlerde toparlanmaya çalışan teröristleri de orada etkisiz hale getirmek suretiyle bölgenin güvenliğini sağlamak” dedi.