Gündem MSB 5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, ''Barış pınarı ve zeytin dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: 5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi'' ifadelerini kullandı.

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