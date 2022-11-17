Gündem MSB Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız diyerek paylaştı
ANKARA

MSB 'Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız' diyerek paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız diyerek paylaştı
Foto/arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

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İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın terörist sağlık kontrolünden geçirildi
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İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın terörist sağlık kontrolünden geçirildi
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, saldırının faili Ahlam Albashır ve beraberindeki zanlılar, emniyet güçlerince sağlık kontrolü amacıyla İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist zırhlı araçla adliyeye getirildi
FOTOĞRAF 22
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İstiklal Caddesinde 13 Kasımda 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesinde bulunan yerleşkesinden 4 polis minibüsüne bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelerde sağlık kontrolüne götürüldü.
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Terörist Ahlam Albashırın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.
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Bu arada, şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiği sırada bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.
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İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist zırhlı araçla adliyeye getirildi
İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra zırhlı araçla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen diğer şüpheliler de adliyeye getirildi.
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