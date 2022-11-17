MSB 'Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız' diyerek paylaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…#MSB pic.twitter.com/uQRDLxX3io — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2022

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OYNAT 00:43 İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın terörist sağlık kontrolünden geçirildi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, saldırının faili Ahlam Albashır ve beraberindeki zanlılar, emniyet güçlerince sağlık kontrolü amacıyla İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. BiP'te paylaş

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