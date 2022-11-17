MSB: Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu."
November 17, 2022
Şehadet haberi Ailesine verildi
Şehadet haberi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.
Şehit İnak'ın (28) babası Ökkeş ve annesi Hüsne İnak'ın, ilçeye bağlı Gümüş köyündeki evine giden askeri yetkililer, acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde aileye verdi.
İnak'ın ailesinin yaşadığı eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.
Ailenin akrabaları ve yakınları da taziye için eve geldi.Şehit İnak'ın cenazesinin, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Gümüş köyünde toprağa verileceği belirtildi.