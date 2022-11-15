Gündem Şehit Fethi Sekinin babası Elazığda son yolculuğuna uğurlandı
ELAZIĞ

Şehit Fethi Sekin’in babası Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin'in cenazesi toprağa verildi.

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Haber Merkezi Diğer
Şehit Fethi Sekin’in babası Elazığda son yolculuğuna uğurlandı
Elazığ

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'ne saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren ve teröristleri etkisiz hale getiren polis memuru Fethi Sekin, şehit düşmüştü.

2 yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşıyordu. Tekrar rahatsızlanması sonucu Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık 1 ay önce Ankara’ya sevk edildi.

Şehit polis Fethi Sekin’in babası hayatını kaybetti: Kahraman bir evlat yetiştirmişti
GÜNDEM
Şehit polis Fethi Sekin’in babası hayatını kaybetti: Kahraman bir evlat yetiştirmişti

Baba Sekin evladına kavuştu

Ankara’da tedavisi süren Zeki Sekin, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baba Sekin’in cenazesi, dün akşam saatlerinde memleketi Elazığ’a getirildi.

Sekin için Baskil ilçesi Doğancık köyünde öğlen namazının ardından cenaze namazı düzenlendi.

Oğlunun yanına defnedildi

Cenaze namazına; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından baba Sekin’in tabutu, Bakan Soylu ve vatandaşlar tarafından omuzlanarak mezarlığı götürüldü.

Mehmet Zeki Sekin, dualarla şehit oğlu Fethi Sekin’in yanına defnedildi.
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