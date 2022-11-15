Şehit polis Fethi Sekin’in babası hayatını kaybetti: Kahraman bir evlat yetiştirmişti

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananlar o anları anlattı

İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında yaralananların bir kısmı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamada kızı ve eşi yaralanan Tamer Sinan Müthiş bir gürültü oldu. Çocuk arabasına sarıldım ama bizi çok uzağa fırlattı. Çocuğum elimde hastaneye kadar koştum dedi. Patlamada yaralanan Ahmet Mert ise kargaşayla kaçtığını, kendi imkanlarıyla hastaneye geldiğini ifade etti. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavileri devam edenler yaşananları anlattı. Yaralılar, patlama anında büyük kargaşa yaşandığını ve kendi imkanlarıyla hastaneye geldiklerini belirtti.