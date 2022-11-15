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YEREL GÜNDEM

Şehit polis Fethi Sekin’in babası hayatını kaybetti: Kahraman bir evlat yetiştirmişti

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin vefat etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit polis Fethi Sekin’in babası hayatını kaybetti: Kahraman bir evlat yetiştirmişti
​Şehit polis Fethi Sekin’in babası hayatını kaybetti.

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin vefat etti.

FELÇ GEÇİRDİ

5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin adliyeye düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıl önce evinde felç geçirdi. Bir süre Elazığ'da, oğlunun ismi verilen Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık 1 ay önce Ankara'ya sevk edildi.

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

Sekin, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sekin için Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı. Soylu, "Cesaret timsali şehidimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki amcamız, can emanetini sahibine teslim etti. Rabbim, evladıyla cennette buluşmayı nasip eylesin. Başımız sağ olsun" dedi.

Kahramanlığı asla unutulmayacak: Polis memuru Fethi Sekin şehadetinin beşinci yılında anılıyor
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5 Ocak 2017de İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde polis memuru Fethi Sekin, aracından inen bir şahıstan şüphelendi.Otomobildeki silahlı teröristleri fark eden Fethi Sekin, tabancasını çekerek teröristlere korkusuzca müdahale etti.Tam bu esnada araçta inen teröristler yanlarındaki bombayı patlattı.
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Sekinin kovaladığı iki teröristten biri etkisiz hale gelirken, diğer teröristin yakalanabilmesi için son mermisine kadar çatıştı.
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Ancak kahraman polis Fethi Sekin, bir aracın arkasına saklanan teröristin açtığı ateşle görevli olduğu adliyenin önünde şehit düştü.Evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, tüm Türkiyenin yüreğini burkan
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Üzerinden geçen 5 yılda, şehit Fethi Sekin unutulmadı. Her yıl kahramanlığıyla anılan şehit Fethi Sekin, gönüllere taht kurdu.
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Onu özlemle anan mesai arkadaşları, Sekini ve hatıralarını anlattı.Zabıt katibi Canan Gürbüz, Sekini 2008 yılında tanıdığını, trafik bilirkişisi olması nedeniyle keşiflere beraber gittiklerini, çok yüce gönüllü ve saygın bir insan olduğunu söyledi.
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Anılarını anlatırken zaman zaman duygulanan mübaşir Rüstem Korkmaz ise Sekinin çok mert ve babacan olduğunu, adliyede herkese iyiliğinin dokunduğunu dile getirdi.
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Kahramanlığı asla unutulmayacak: Polis memuru Fethi Sekin şehadetinin beşinci yılında anılıyor
PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlara gerçekleştirmek istediği saldırıyı canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin, vefatının 5'inci yılında unutulmadı. Onu özlemle anan mesai arkadaşları, Sekin'i ve hatıralarını anlattı.
Zabıt katibi Canan Gürbüz, Sekin'i 2008 yılında tanıdığını, trafik bilirkişisi olması nedeniyle keşiflere beraber gittiklerini, çok yüce gönüllü ve saygın bir insan olduğunu söyledi.



New York Timestan aşağılık manşet

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Şehit polis Fethi Sekin'in babası hayatını kaybetti

​Kahraman bir evlat yetiştirmişti.
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