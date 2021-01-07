Gündem MSB duyurdu 5 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi."

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden bir PKK'lı teröristin Hakkâri Aktütün'de kahraman Mehmetçiklere teslim olduğu anların görüntüsünü yayınladı. PKK'lı teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildiği bildirildi.


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