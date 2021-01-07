MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi."
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz.
Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/vAmBMiUPAk
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz.